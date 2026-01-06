circle x black
Cerca nel sito
 

CES 2026

Qualcomm, a Las Vegas debutta la potenza di Snapdragon X2 Plus

sponsor

La nuova architettura di Qualcomm promette di ridefinire gli standard di autonomia e calcolo neurale per i PC Windows 11, puntando su un'integrazione profonda dell'intelligenza artificiale generativa

Qualcomm, a Las Vegas debutta la potenza di Snapdragon X2 Plus
06 gennaio 2026 | 17.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La vetrina del CES di Las Vegas diventa lo scenario per il debutto di Snapdragon X2 Plus, l'ultima evoluzione tecnologica di Qualcomm destinata a equipaggiare la prossima generazione di PC Windows 11 Copilot+. Il lancio punta a consolidare la presenza dell'azienda nel segmento dei dispositivi ultra-portatili, con i primi modelli realizzati dai principali produttori hardware attesi sul mercato entro la prima metà del 2026. L'obiettivo dichiarato è quello di rispondere alle esigenze di una fascia d'utenza composta da professionisti e creatori di contenuti che richiedono macchine capaci di coniugare reattività estrema e design sottili.

Il cuore pulsante della piattaforma è rappresentato dalla terza generazione della CPU Qualcomm Oryon, un'architettura che segna un distacco netto rispetto al passato in termini di efficienza energetica. I dati tecnici indicano un incremento delle prestazioni single-core pari al 35%, a fronte di una riduzione dei consumi che sfiora il 43% se confrontata con la serie precedente. Parallelamente, l'unità di elaborazione neurale Hexagon raggiunge gli 80 TOPS, una potenza di calcolo dedicata interamente alla gestione dei carichi di lavoro legati all'intelligenza artificiale e alle funzioni agentiche, garantendo una fluidità superiore nel multitasking complesso.

Sul fronte della connettività, il supporto allo standard Wi-Fi 7 e l'opzione per il modulo 5G assicurano una velocità di trasmissione dati adeguata alle moderne infrastrutture di rete, mentre la sicurezza del sistema è affidata alla tecnologia Snapdragon Guardian. Come sottolineato dai vertici di Qualcomm, l'integrazione di queste tecnologie non mira solo alla pura potenza bruta, ma alla creazione di un'esperienza d'uso più personale e integrata, dove la gestione della batteria non rappresenta più un limite critico per la produttività in mobilità o per l'elaborazione di dati complessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Qualcomm Snapdragon X2 Plus Las Vegas CES 2026
Vedi anche
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video
Attacco al Venezuela, aeroporto colpito e raffica di esplosioni - Video
Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri in azione e esplosioni - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
News to go
Boom dell'e-commerce in Italia, ma i negozi non scompaiono
Crans-Montana, Tajani sul luogo della tragedia depone corona di fiori - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza