Qualcomm, a Las Vegas debutta la potenza di Snapdragon X2 Plus

La nuova architettura di Qualcomm promette di ridefinire gli standard di autonomia e calcolo neurale per i PC Windows 11, puntando su un'integrazione profonda dell'intelligenza artificiale generativa

La vetrina del CES di Las Vegas diventa lo scenario per il debutto di Snapdragon X2 Plus, l'ultima evoluzione tecnologica di Qualcomm destinata a equipaggiare la prossima generazione di PC Windows 11 Copilot+. Il lancio punta a consolidare la presenza dell'azienda nel segmento dei dispositivi ultra-portatili, con i primi modelli realizzati dai principali produttori hardware attesi sul mercato entro la prima metà del 2026. L'obiettivo dichiarato è quello di rispondere alle esigenze di una fascia d'utenza composta da professionisti e creatori di contenuti che richiedono macchine capaci di coniugare reattività estrema e design sottili.

Il cuore pulsante della piattaforma è rappresentato dalla terza generazione della CPU Qualcomm Oryon, un'architettura che segna un distacco netto rispetto al passato in termini di efficienza energetica. I dati tecnici indicano un incremento delle prestazioni single-core pari al 35%, a fronte di una riduzione dei consumi che sfiora il 43% se confrontata con la serie precedente. Parallelamente, l'unità di elaborazione neurale Hexagon raggiunge gli 80 TOPS, una potenza di calcolo dedicata interamente alla gestione dei carichi di lavoro legati all'intelligenza artificiale e alle funzioni agentiche, garantendo una fluidità superiore nel multitasking complesso.

Sul fronte della connettività, il supporto allo standard Wi-Fi 7 e l'opzione per il modulo 5G assicurano una velocità di trasmissione dati adeguata alle moderne infrastrutture di rete, mentre la sicurezza del sistema è affidata alla tecnologia Snapdragon Guardian. Come sottolineato dai vertici di Qualcomm, l'integrazione di queste tecnologie non mira solo alla pura potenza bruta, ma alla creazione di un'esperienza d'uso più personale e integrata, dove la gestione della batteria non rappresenta più un limite critico per la produttività in mobilità o per l'elaborazione di dati complessi.