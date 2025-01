Qualcomm scatena la rivoluzione dell'IA a Las Vegas

Qualcomm Technologies ha presentato all'expo dell'elettronica di consumo di Las Vegas una serie di innovazioni nel campo dell'intelligenza artificiale che promettono di rivoluzionare l'esperienza utente su diverse categorie di dispositivi, dai PC alle automobili, dalle smart home alle aziende. Come affermato da Cristiano Amon, presidente e CEO di Qualcomm, l'IA sta vivendo una svolta epocale, spostandosi verso soluzioni edge che mettono al centro l'esperienza utente. Qualcomm, in qualità di leader nel settore dell'IA edge, si impegna a offrire esperienze IA innovative a consumatori e aziende su una vasta gamma di dispositivi. Con il lancio della piattaforma Snapdragon X, Qualcomm espande ulteriormente la sua serie di processori per PC ad alte prestazioni. Questa nuova piattaforma offre prestazioni al vertice del settore, una durata della batteria eccezionale e capacità di IA avanzate, il tutto integrato in un numero crescente di ecosistemi Windows. Con oltre 60 progetti in produzione o in sviluppo, la serie Snapdragon X si preannuncia come il motore di una nuova generazione di PC.

Nel settore automobilistico, Qualcomm sta rafforzando la sua posizione di partner chiave per esperienze di guida intelligenti e intuitive grazie allo Snapdragon Digital Chassis. Nuove collaborazioni con importanti case automobilistiche come Alps Alpine, Amazon, Leapmotor, Mahindra, Hyundai Mobis e Royal Enfield dimostrano la fiducia riposta nelle soluzioni Qualcomm per sistemi ADAS e di gestione dell'abitacolo basati sull'IA. Inoltre, la crescita delle piattaforme Snapdragon Elite, in collaborazione con aziende come Desay, Garmin e Panasonic Automotive, sottolinea l'impegno di Qualcomm nell'offrire esperienze di guida sicure e confortevoli.

Qualcomm prevede che il 2025 segnerà l'inizio della "Smart Home 2.0", grazie all'integrazione dell'IA generativa nei dispositivi domestici. L'azienda ha presentato una serie di dispositivi dotati di processori ad alta potenza in grado di gestire autonomamente complessi compiti di IA, migliorando l'interazione con l'utente e la funzionalità dei dispositivi stessi. Dagli elettrodomestici alle smart TV, dai robot umanoidi ai chatbot integrati, l'IA sta trasformando le nostre case in ambienti intelligenti e interattivi. Inoltre, con l'evoluzione della Qualcomm Aware Platform, un servizio cloud che offre funzionalità di localizzazione, visibilità e monitoraggio, Qualcomm consente alle aziende di sviluppare soluzioni IoT in grado di rispondere alle esigenze specifiche di diversi settori, dalla logistica alla vendita al dettaglio, dall'energia alla robotica.

Infine, Qualcomm ha presentato la soluzione Qualcomm AI On-Prem Appliance Solution e la Qualcomm AI Inference Suite, che permettono alle aziende di eseguire l'inferenza IA, compresi i carichi di lavoro generativi, su hardware dedicato on-premises. Questa soluzione offre alle imprese di tutte le dimensioni la possibilità di implementare applicazioni di IA personalizzate, garantendo al contempo risparmi significativi sui costi operativi. In conclusione, le innovazioni presentate da Qualcomm al CES 2025 dimostrano come l'azienda stia guidando l'evoluzione dell'IA verso soluzioni edge in grado di trasformare l'esperienza utente in molteplici settori. L'IA on-device si afferma come la nuova interfaccia utente, aprendo la strada a un futuro in cui la tecnologia sarà sempre più integrata nella nostra vita quotidiana.