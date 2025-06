realme e "adessocapiamo": tra Tecnologia e storie di innovazione

realme, brand globale di dispositivi intelligenti, ha annunciato, per mezzo di una nota ufficiale, una partnership esclusiva con il podcast "adessocapiamo", condotto da Lorenzo Luporini. Questa collaborazione si concretizza in una serie di sei puntate speciali, al centro delle quali si intrecciano le storie di artisti e artiste che ispirano il cambiamento, con la serie realme GT 7 a fare da filo conduttore. Gli smartphone GT 7, emblemi di innovazione e tecnologia, coniugano design all'avanguardia, prestazioni elevate e funzionalità smart, diventando così un esempio concreto di come la tecnologia possa essere un motore di trasformazione.

Il podcast "adessocapiamo" si distingue per il suo approccio narrativo originale e profondo. Ogni puntata di questa serie dedicata inizierà con un incipit realizzato ad hoc per realme, introducendo il tema dell'episodio in modo coinvolgente e personalizzato.

La serie realme GT 7 si distingue per il suo equilibrio unico tra design all'avanguardia e prestazioni di altissimo livello. Dotata delle più recenti innovazioni tecnologiche, la gamma offre un'esperienza utente fluida e intuitiva grazie a un processore di ultima generazione, una batteria a lunga durata da 7.000 mAh con ricarica ultrarapida da 120W e un sistema fotografico professionale progettato per catturare ogni dettaglio con la massima nitidezza. Il design elegante e i materiali premium rendono ogni modello non solo uno strumento per lavoro e intrattenimento, ma anche un vero e proprio simbolo di stile.

Con la serie GT 7, realme conferma la propria vocazione a rendere la tecnologia accessibile e ispirazionale, mettendo al centro le esigenze di una generazione dinamica e creativa. Per questo motivo, realme ha scelto il canale dei podcast per avvicinarsi ulteriormente a un pubblico attento e curioso, capace di apprezzare storie autentiche e contenuti di qualità, a cui raccontare la tecnologia non come mero prodotto ma soprattutto come strumento di ispirazione e cambiamento nella vita quotidiana.

"Con 'adessocapiamo' vogliamo andare oltre la superficie, raccontando storie e persone con profondità e autenticità. Tutte le storie degli artisti e artiste che intervistiamo sono, in un certo senso, storie di innovazione; sono persone che hanno lavorato per il proprio futuro, spingendo al limite il proprio talento. La collaborazione con realme per la serie GT 7 ci permette di affiancarci a un brand che si occupa di tecnologia pionieristica e ci piace pensarci pionieri ed esploratori insieme nei rispettivi campi", ha commentato Lorenzo Luporini, conduttore e ideatore del format. Ha poi aggiunto: "In ogni puntata, la tecnologia ci accompagnerà e farà da sfondo a storie, dialoghi e ispirazioni che parlano alla nostra community".

La serie realme GT 7, con il suo design rivoluzionario, la lunga durata della batteria e le funzionalità pensate per tutte le sfide della quotidianità, rappresenta perfettamente lo spirito di "adessocapiamo": comprendere il presente per immaginare il futuro.

"La collaborazione con 'adessocapiamo' rappresenta per realme un'opportunità unica per dialogare con una community attenta e curiosa, con cui condividere la nostra visione di tecnologia accessibile e innovativa", ha commentato Victoria Xi, Chief Marketing Officer, realme Italia. "Con la serie GT 7 vogliamo ispirare gli utenti a superare i propri limiti e a vivere ogni giorno all'insegna della scoperta e dell'eccellenza. Crediamo che la tecnologia debba essere un alleato concreto nella quotidianità delle persone, capace di stimolare creatività, connessioni autentiche e nuove prospettive. Attraverso questa partnership, desideriamo raccontare storie che accendano la curiosità e dimostrino come l'innovazione possa davvero fare la differenza nella vita di tutti", ha concluso Xi.

Le puntate speciali realizzate in collaborazione con realme sono disponibili dall'11 giugno. La serie, composta da 6 episodi "powered by realme", sarà pubblicata con due appuntamenti alla settimana, ogni lunedì e mercoledì, per tutto il mese di giugno, e sarà fruibile su YouTube e Spotify. Ogni episodio proporrà approfondimenti esclusivi, interviste e contenuti inediti, con la serie GT 7 protagonista indiscussa dell'esperienza.