Recensione TCL NXTPAPER 70 Pro, lo smartphone attento al benessere visivo

Display e-ink integrato, intelligenza artificiale avanzata e fotocamera OIS, il dispositivo TCL mette l'essere umano e il comfort oculare al centro dell'esperienza mobile

Il TCL NXTPAPER 70 Pro, i cui dettagli e innovazioni sono stati svelati per la prima volta in occasione del MWC 2026, segna un netto cambio di passo nel panorama mobile contemporaneo, distinguendosi per la volontà di concretizzare una filosofia espressa chiaramente dal payoff "Make Technology More Human". Un approccio che si traduce nella scelta strategica di mettere il benessere degli occhi dell'utente al centro del progetto, senza però rinunciare a un'esperienza smartphone completa, fluida e ricca di funzionalità di ultima generazione.

Nel corso delle sessioni di test, lo schermo da 6.9 pollici FHD+ a 120Hz si è rivelato essere uno degli elementi più caratterizzanti del dispositivo TCL, in particolare rispetto alla concorrenza, grazie soprattutto all'introduzione della tecnologia proprietaria NXTPAPER 4.0. Per comprendere l'efficacia delle sette soluzioni hardware e software integrate e certificate da TÜV Rheinland e SGS, basta pensare ai contesti d'uso quotidiani più critici, come la lettura di un lungo articolo di giornale o di una rassegna stampa sotto la luce diretta del sole. In uno scenario simile, dove i display tradizionali si trasformano in specchi costringendo ad aumentare la luminosità al massimo e a sforzare la vista, il trattamento di litografia a nano-matrice del TCL riduce drasticamente i riflessi, mentre la tecnologia Circular Polarized Light (CPL) imita la diffusione della luce naturale, offrendo una percezione visiva riposante e priva di abbagliamenti.

Il comfort non diminuisce quando ci si sposta al chiuso o in ambienti bui: il sistema DC Dimming elimina alla radice lo sfarfallio dello schermo (zero flickering) a qualsiasi livello di intensità luminosa, un fattore cruciale per chi passa molte ore a controllare dati e documenti. Di notte, l'esperienza diventa ancora più protettiva grazie alla capacità del pannello di scendere fino alla soglia minima di 1 nit, lavorando in sinergia con una modalità circadiana che adatta la temperatura del colore per evitare che la luce blu disturbi i naturali ritmi del sonno. A dare un tocco finale di grande qualità è il trattamento TruePaper Restoration, una finitura opaca e anti-impronta che non solo elimina le fastidiose macchie oleose delle dita sul vetro, ma restituisce una sensazione tattile estremamente piacevole e del tutto simile a quella della carta reale, rendendo l'interazione con l'interfaccia naturale e rilassante.

Tasto fisico NXTPAPER e rivoluzione e-Reader

TCL introduce un elemento di design tanto semplice quanto intuitivo: un tasto fisico laterale dedicato che permette di cambiare istantaneamente la modalità di visualizzazione dello schermo. Attraverso uno slide, l'utente può scegliere tra tre configurazioni: Color Paper Mode (ideale per i fumetti grazie a una saturazione vibrante), Ink Paper Mode (ottimale per le notizie) e l'esclusiva Max Ink Mode.

Quest'ultima trasforma l'interfaccia in un display monocromatico simile all'inchiostro elettronico (e-ink), silenziando le notifiche per favorire la massima concentrazione. In questa modalità, l'efficienza energetica raggiunge picchi straordinari, offrendo fino a 7 giorni di lettura continuata e fino a 26 giorni in standby.

L'esperienza di lettura è arricchita da una vasta libreria preinstallata e supportata da strumenti AI avanzati dedicati (disponibili sull'app di lettura predefinita), come AI Outline per riassunti strutturati, AI Q&A per rispondere ai quesiti sul testo, AI Audiobook e AI Podcast per convertire i testi in formato audio personalizzabile.

A completare il quadro per i creativi c'è il supporto alla T-Pen, una stilo a bassa latenza sensibile alla pressione che permette di prendere appunti rapidi anche a schermo spento con la funzione Off Screen Memo.

Comparto fotografico: creatività e stabilizzazione ottica

Il comparto fotografico di questo smartphone dimostra sul campo come TCL abbia voluto offrire uno strumento creativo versatile senza costringere a compromessi sulla stabilità dell'immagine, una caratteristica che si nota fin dai primi scatti all'aperto con la fotocamera principale da 50MP basata su un sensore da 1/1.56".

Opzione Macro

Mettendo alla prova il dispositivo in situazioni di movimento dinamico, ad esempio registrando un video mentre si cammina rapidamente per strada, la combinazione tra la Stabilizzazione Ottica dell'Immagine (OIS), la stabilizzazione elettronica (EIS) e la funzione Horizon Lock fa un lavoro eccellente, restituendo riprese fluide e stabili fino alla risoluzione 4K a 30fps, azzerando quasi totalmente i classici e fastidiosi sussulti da camminata.

Opzione colori vividi

Quando la luce del giorno cala, la modalità Super Night entra in gioco in modo intelligente, consentendo di immortalare scorci urbani notturni con dettagli nitidi e una gestione accurata dei punti luce, evitando che i lampioni o le insegne luminose brucino l'esposizione della scena.

Per chi ama sperimentare con inquadrature più ampie o catturare architetture imponenti, la lente ultra-grandangolare da 8MP con autofocus lavora in sinergia con un sensore di sfarfallio dedicato, assicurando scatti cromaticamente coerenti e privi di bande di disturbo anche sotto luci artificiali complesse.

Sul fronte creativo, l'inclusione della tecnologia proprietaria MuseFilm e dei filtri in stile CCD rappresenta un valore aggiunto per gli appassionati di fotografia mobile: i filtri permettono infatti di applicare istantaneamente un look analogico, caldo e nostalgico alle foto quotidiane, ideale per chi cerca un'estetica vintage senza dover ricorrere a lunghe sessioni di post-produzione.

Opzione nostalgia

Infine, la fotocamera anteriore da 32MP si è rivelata un'ottima alleata sia per i creator che amano registrare vlog in mobilità sia per le videochiamate di lavoro, offrendo una definizione del volto sempre ben a fuoco e una gestione dei colori dell'incarnato estremamente naturale.

Intelligenza artificiale e Google Gemini

Sul piano del software e dell'interazione intelligente, l'esperienza d'uso quotidiana fa un balzo in avanti notevole grazie a un pacchetto di funzionalità basate sull'Intelligenza Artificiale che non si limitano a essere semplici aggiunte di catalogo, ma veri e propri strumenti di produttività quotidiana. La profonda integrazione con Google Gemini ridefinisce il modo in cui gestiamo le informazioni sullo schermo: durante la lettura di un lungo saggio o di un report in lingua straniera, ad esempio, basta una pressione prolungata del tasto Home per attivare Circle to Search, permettendoci di cerchiare al volo un termine complesso o un'immagine per ottenere spiegazioni immediate senza mai dover abbandonare l'applicazione in uso. La fluidità di questo ecosistema si esprime al massimo con Gemini Live, che trasforma l'assistente vocale in un interlocutore naturale con cui imbastire conversazioni aperte, utilissimo quando si vuole fare un brainstorming veloce su un progetto mentre si hanno le mani occupate.

er chi si trova spesso a collaborare in contesti internazionali o a seguire conferenze da remoto, l'applicazione preinstallata AI Smart Interpreter si è dimostrata una risorsa preziosa, capace di gestire traduzioni faccia a faccia in tempo reale e di inserire sottotitoli simultanei durante la visione di video o lezioni in streaming. La comodità aumenta esponenzialmente se si utilizzano le cuffie o gli auricolari dedicati TCL CrystalClip, che permettono di usufruire di un vero e proprio servizio di interpretariato simultaneo direttamente nelle orecchie nel corso di una riunione di lavoro. A completare un quadro orientato alla massima efficienza ci pensano poi l'assistente di scrittura AI Writing Assist, ideale per rifinire al volo il tono di una mail aziendale o per riassumere una bozza complessa, e la funzione Smart Voice Memo, che al termine di una lunga intervista o di un meeting vocale si occupa di trascrivere l'intera registrazione audio e di generare un sommario strutturato dei punti chiave, risparmiando all'utente ore di noioso lavoro manuale.

Prestazioni hardware, autonomia e affidabilità

Nel corso delle nostre prove più intense, l'architettura hardware guidata dal processore MediaTek Dimensity 7300, stampato con un efficiente processo a 4nm, ha dimostrato una solidità sorprendente nella gestione dei carichi di lavoro quotidiani sotto rete 5G. Mettendo sotto stress il dispositivo con un multitasking spinto, ad esempio mantenendo aperte in background numerose schede del browser, un editor di testo e un'applicazione di messaggistica mentre si scarica un file pesante, il sistema non mostra rallentamenti o incertezze nei passaggi da un task all'altro.

Questa fluidità costante è supportata in modo decisivo dagli 8GB di RAM LPDDR5X di base che, grazie alla tecnologia RAM Expansion, possono attingere a ulteriori 16GB di memoria virtuale per toccare un picco complessivo di 24GB, una riserva di risorse che azzera quasi del tutto la chiusura forzata delle app più pesanti. Lo spazio di archiviazione non rappresenta un problema, dato che i 512GB di memoria interna, ulteriormente espandibili via microSD, permettono di salvare una mole enorme di documenti, tracce audio e video in alta definizione senza l'ansia di dover ripulire la memoria. Sul fronte multimediale, la riproduzione di contenuti video e podcast beneficia dell'ottimo sistema a doppio altoparlante con sintonizzazione DTS, capace di restituire un audio surround avvolgente e dialoghi sempre nitidi anche in ambienti moderatamente rumorosi.

La vera sorpresa sul campo rimane tuttavia l'efficienza energetica: la generosa batteria da 5200mAh copre abbondantemente una giornata di utilizzo lavorativo intenso e, quando si decide di attivare la modalità Max Ink per la lettura, i consumi si abbattono a tal punto da consentire fino a 7 giorni di lettura continuata e ben 26 giorni di standby, eliminando la necessità di avere sempre un caricabatterie a portata di mano. Quando si rende necessario il passaggio alla presa di corrente, il supporto alla ricarica rapida da 33W permette di ripristinare il 100% dell'energia in circa 75 minuti, un tempo decisamente competitivo per una cella di queste dimensioni.

A completare un quadro votato all'affidabilità ci pensano l'adozione del recente sistema operativo Android 16 e la presenza della certificazione IP68, un elemento tutt'altro che scontato che mette al riparo lo smartphone da polvere e immersioni accidentali in acqua, rendendolo un compagno di viaggio ideale in qualsiasi scenario