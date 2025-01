Samsung rivoluziona l'audio domestico con Eclipsa Audio

Samsung Electronics ha annunciato l'integrazione di Eclipsa Audio, una nuova tecnologia audio 3D sviluppata in collaborazione con Google, nella sua gamma di TV e soundbar del 2025. Questa innovazione promette di ridefinire l'esperienza dell'home entertainment, offrendo un audio dinamico e immersivo che trasporta gli spettatori al centro dell'azione. Eclipsa Audio si basa su un approccio innovativo che consente ai creatori di contenuti di manipolare con precisione la posizione, l'intensità e le riflessioni del suono, generando un'esperienza audio tridimensionale senza precedenti. Tale tecnologia, integrata in tutta la gamma di TV Samsung 2025, dai modelli Crystal UHD ai top di gamma Neo QLED 8K, sarà accessibile ad un'ampia fascia di consumatori.

"Siamo orgogliosi di essere pionieri nel settore con l'adozione di Eclipsa Audio", ha dichiarato Taeyong Son, Vicepresidente Esecutivo e Responsabile R&S del Visual Display Business di Samsung Electronics. "Questa tecnologia apre a nuove possibilità per l'audio immersivo e consolida il nostro impegno nell'innovazione dell'home entertainment". L'azienda coreana, leader globale nel mercato dei TV da 18 anni, punta a democratizzare l'accesso a questa tecnologia all'avanguardia, sfruttando la sua posizione dominante nel segmento dei TV di grandi dimensioni. A partire dal 2025, i creatori di contenuti potranno caricare su YouTube video con tracce audio Eclipsa, offrendo agli utenti di dispositivi Samsung di ultima generazione un'esperienza audio spaziale di alta qualità.

Per garantire standard elevati e una riproduzione fedele, Samsung e Google stanno collaborando con la Telecommunications Technology Association (TTA) allo sviluppo di un programma di certificazione per i dispositivi compatibili con Eclipsa Audio. "Eclipsa Audio ha il potenziale per rivoluzionare il modo in cui percepiamo il suono", ha affermato Jim Bankoski, VP Engineering di Google Chrome. "Siamo entusiasti di osservare come i creatori di contenuti sfrutteranno questa tecnologia per dar vita a esperienze audio innovative".