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Scoperto il primo esosatellite in orbita attorno a una nana bruna

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Osservazioni condotte con il Very Large Telescope dell'ESO individuano un grande corpo gassoso nel sistema CD-35 2722, aprendo nuove prospettive per lo studio dei sistemi planetari

Scoperto il primo esosatellite in orbita attorno a una nana bruna
23 luglio 2026 | 10.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Uno studio internazionale, coordinato da ricercatori dell'Universidad Diego Portales in Cile, dell'ESO e dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e pubblicato sulla rivista Nature, ha individuato un massiccio corpo gassoso in orbita attorno a una nana bruna nel sistema binario CD-35 2722. A differenza dei sistemi planetari tradizionali, in cui i satelliti orbitano attorno a pianeti, l'oggetto scoperto si muove attorno a una nana bruna, un corpo celeste intermedio tra un pianeta gigante e una stella, che a sua volta orbita attorno a una stella principale con una massa pari alla metà di quella solare. "Il satellite che riportiamo è un gigantesco corpo gassoso che orbita attorno a un compagno estremamente massiccio, esso stesso con una massa pari a diverse volte quella di Giove", spiega Alice Zurlo, professoressa all'Universidad Diego Portales, direttrice del team Millennium Nucleus of Young Exoplanets and their Moons (YEMS), associata INAF e coautrice dello studio. "Nel Sistema solare esiste una netta distinzione tra i pianeti e il Sole, quindi definire oggetti come le lune è semplice. Nel sistema CD-35 2722, dove i confini tra stelle, pianeti e lune diventano sfumati, l'intero quadro risulta molto più complesso da descrivere. Per quanto esotico possa apparire, questo sistema è davvero unico e rappresenta una svolta: la prima rilevazione plausibile di un esosatellite".

Per identificare l'oggetto, il team ha impiegato lo strumento CRIRES+ installato sul Very Large Telescope (VLT) dell'ESO in Cile, applicando la tecnica delle velocità radiali per misurare le oscillazioni della nana bruna causate dall'attrazione gravitazionale del compagno in orbita.

"Questo è uno dei sistemi più adatti a cui applicare questa tecnica, per questo l'abbiamo scelto", spiega Silvano Desidera, ricercatore all'INAF di Padova e coautore dello studio. "Per effettuare misure di velocità radiali della nana bruna, e in prospettiva di pianeti veri e propri, abbiamo bisogno che gli spettri non abbiano una contaminazione elevata da parte della stella centrale, che è molto più brillante rispetto alla nana bruna. Il caso di CD-35 2722 è perfetto perché la stella centrale ha una massa ridotta (e quindi è meno luminosa rispetto ad altre stelle) e la nana bruna è ben separata da essa in cielo, perché il sistema è vicino a noi".

Questa scoperta apre la strada a nuove indagini sui processi di formazione ed evoluzione dei sistemi substellari e pone le basi per futuri sviluppi strumentali. Nel prossimo futuro, l'entrata in funzione dell'Extremely Large Telescope (ELT) dell'ESO e dello spettrografo ANDES permetterà di estendere l'applicazione di questa tecnica a un numero maggiore di corpi celesti, puntando all'individuazione di esolune ed esosatelliti di dimensioni più ridotte e simili a quelle osservate nel Sistema solare.

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Very Large Telescope esosatellite nana bruna sistema CD 35 2722 ESO sistemi planetari astrofisica INAF onde gravitazionali spettrografo ANDES esolune Universidad Diego Portales Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) Nature Millennium Nucleus of Young Exoplanets and their Moons (YEMS) CRIRES+
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