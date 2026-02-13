Silent Hill: Townfall, l’orrore psicologico si sposta in Scozia nel 2026

Konami e Annapurna Interactive hanno ufficializzato l'uscita di Silent Hill: Townfall, confermando l'arrivo del titolo per il 2026 su PlayStation 5 e PC. Dopo il misterioso teaser d'esordio risalente al 2022, il progetto firmato dallo studio Screen Burn Interactive si è mostrato con nuovi dettagli che definiscono i contorni di un'esperienza horror psicologica completa e autoconclusiva. L’ambientazione abbandona le location classiche per spostarsi nel contesto freddo e isolato della Scozia, cercando di evolvere i canoni della serie pur mantenendo intatti i temi cardine legati al mistero, alla tragedia personale e al senso di perdita.

La narrazione vede come protagonista Simon Ordell, un uomo richiamato sull'isola di St. Amelia con l'oscuro compito di rimediare a non meglio precisati errori del passato. Al suo arrivo, Simon trova una cittadina spettrale, immersa in una fitta nebbia e apparentemente priva di vita, ma percorsa da presenze inquietanti. Gli unici oggetti in suo possesso sono una sacca per flebo e un braccialetto medico identificativo, elementi che suggeriscono un legame clinico o traumatico con gli eventi in corso. L'unico strumento di guida in questo scenario desolato è rappresentato dalle voci provenienti da un vecchio televisore portatile a tubo catodico, recuperato durante il tragitto.

Il gameplay, adottando interamente la prospettiva in prima persona, punta su un'esplorazione carica di tensione e su un sistema di sopravvivenza basato su risorse limitate. I giocatori dovranno gestire con estrema cautela un set ridotto di armi e strumenti, tra cui spicca proprio la piccola CRTV, utilizzata per sintonizzarsi su segnali instabili e decifrare indizi ambientali. La struttura dell'opera alterna fasi di evasione furtiva a combattimenti frenetici, integrando enigmi narrativi volti a ricostruire i frammenti di una verità sepolta che Simon è costretto a far riemergere per comprendere la propria connessione con gli abitanti dell'isola.