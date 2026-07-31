circle x black
Cerca nel sito
 

Sony, stop ai dischi PlayStation: "Decisione presa con cautela"

sponsor

La CFO Lin Tao spiega le ragioni dell'addio ai supporti fisici a partire dal gennaio 2028. La transizione al digitale riguarda l'intero settore dell'intrattenimento, non solo il gaming

Sony, stop ai dischi PlayStation:
31 luglio 2026 | 17.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Durante la conference call sui risultati finanziari del primo trimestre dell'anno fiscale 2026, la direttrice finanziaria di Sony Group Corporation, Lin Tao, è tornata sulla decisione di Sony Interactive Entertainment di interrompere la produzione dei dischi fisici per i giochi PlayStation a partire da gennaio 2028. L'annuncio, diffuso nei giorni scorsi, ha suscitato reazioni contrastanti da parte della community, e Tao ha scelto di affrontare direttamente la questione davanti agli analisti.

Secondo la dirigente, la scelta nasce da un processo di valutazione lungo e ponderato, non da una decisione improvvisa. "Ci sono varie ragioni dietro questa decisione, la principale è che la digitalizzazione dei contenuti sta procedendo a livello generale", ha dichiarato Tao, sottolineando come il fenomeno non riguardi esclusivamente PlayStation, ma l'intero comparto dell'intrattenimento digitale. Da qui la scelta di annunciare lo stop con un anno e mezzo di anticipo, un margine che l'azienda considera necessario per accompagnare la transizione.

Tao ha poi riconosciuto apertamente il malcontento sollevato dall'annuncio. Sony, ha spiegato, è consapevole che i videogiochi rappresentano per molte persone molto più di un semplice prodotto: sono legati a ricordi ed esperienze personali, ed è per questo che le reazioni della community non sono state sottovalutate. Nonostante le "opinioni forti" raccolte dall'azienda, la linea resta invariata: il piano andrà avanti, ma con l'impegno dichiarato di gestirlo "con cautela".

Guardando al futuro, la CFO ha indicato come priorità la costruzione di un ecosistema digitale capace di mantenere un rapporto solido con i giocatori, anche in assenza del supporto fisico. Un tema che Sony dovrà affrontare nei prossimi mesi, mentre si avvicina la scadenza fissata per l'addio definitivo ai dischi PlayStation.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sony PS5 PlayStation dischi
Vedi anche
Economia, crescono stipendi e costo della vita - Video
Caso Delmastro, Dori: "Da Fontana entrata a gamba tesa, sua decisione non politica" - Video
Messina, si cercano dispersi dopo crollo palazzina - Video
AdnTalks, Morelli: "Da Pontida auspico l'indicazione di Salvini ministro Interno" - Video
AdnTalks, Morelli: "Ponte Messina? In un anno ci siamo, verso ok Cipess a settembre" - Video
AdnTalks, Morelli: "Safe non è negativo ma valutare costo degli interessi" - Video
La dedica di Emma dal palco alla piccola Alba, fan speciale - Video
Carta d'identità elettronica, da oggi validità illimitata per gli over 70
Sci, Federica Brignone torna in pista a Cervinia - Video
Mazzi: "Oltre 1.500 km per il Cammino di San Francesco", lo spot con Andrea Bocelli
Centrosinistra, Onorato: "Primarie sono festa democratica, cosa aspettiamo? Progetto Civico Italia continua a crescere"
Scritta BR contro Nordio: "Ti metto dentro una R4". La reazione della politica - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza