Spotify: arrivano traduzioni e testi delle canzoni, anche offline

La piattaforma di streaming introduce nuove funzionalità per i testi delle canzoni, estendendo a tutti gli utenti la traduzione simultanea e garantendo l'accesso offline per gli abbonati premium

04 febbraio 2026 | 17.00
Redazione Adnkronos
L'ecosistema di Spotify si aggiorna con una serie di strumenti volti a facilitare la comprensione dei brani, eliminando le barriere linguistiche che finora limitavano l'esperienza d'uso in molti mercati. La funzione di traduzione dei testi, introdotta inizialmente in via sperimentale nel 2022, viene ora estesa su scala globale sia per i profili gratuiti sia per quelli a pagamento. Attraverso un’icona dedicata nella sezione dei testi, il sistema genererà automaticamente una versione tradotta basandosi sulla lingua impostata nel dispositivo dell'utente, a patto che la traduzione sia disponibile nel database.

Parallelamente alla localizzazione dei contenuti, il colosso dello streaming introduce le anteprime rapide posizionate direttamente sotto la copertina dell'album. Questa modifica strutturale dell'interfaccia permette di consultare una versione condensata delle parole di un brano tra il titolo e l'immagine del disco, senza la necessità di attivare la visualizzazione a schermo intero. Si tratta di un accorgimento tecnico pensato per rendere più fluido il consumo dei contenuti, riducendo i passaggi necessari per accedere alle informazioni testuali durante la riproduzione.

Un'attenzione specifica è stata riservata agli abbonati Premium, i quali potranno beneficiare della sincronizzazione dei testi per l'ascolto offline. Con il nuovo aggiornamento, la procedura di download delle tracce includerà automaticamente anche i dati relativi ai testi, consentendo la consultazione delle parole anche in totale assenza di connettività di rete. L'iniziativa punta a consolidare il valore dell'offerta commerciale, integrando funzioni di utilità pratica per l'ascolto in mobilità.

