Su X sarà possibile inviare e ricevere denaro, Musk punta a trasformarlo in una banca

Secondo l'amministratore delegato di X, Linda Yaccarino, il servizio X Money debutterà "entro la fine dell'anno" e Visa sarà il primo partner. Yaccarino ha annunciato che il servizio supporterà "il trasferimento di fondi sicuro e istantaneo al proprio X Wallet tramite Visa Direct", consentendo agli utenti di effettuare pagamenti P2P e trasferire denaro istantaneamente sul proprio conto bancario collegato. Il profilo X Money menzionato da Yaccarino nel suo annuncio indica che il servizio verrà "lanciato nel 2025".

Il servizio ha ottenuto licenze per la trasmissione di denaro in 41 stati degli Stati Uniti, secondo il sito web di X Payments, che al momento non fornisce ulteriori informazioni. A giugno 2024, Bloomberg ha riferito che X Payments collabora con Citibank e ha accordi con fornitori di servizi di pagamento come Stripe e Adyen. L'introduzione di un sistema di pagamenti è un elemento fondamentale dell'obiettivo del proprietario di X, Elon Musk, di trasformare la piattaforma in una "app per tutto". Poco dopo aver acquistato X (allora Twitter) nell'ottobre 2022, Musk ha delineato piani per trasformarla in una banca che avrebbe offerto conti di deposito a mercato monetario ad alto rendimento, carte di debito, assegni e servizi di prestito. Musk aveva precedentemente affermato che "sarebbe rimasto sbalordito" se X non avesse implementato servizi finanziari entro la fine del 2024.

Yaccarino afferma che la partnership con Visa è il "primo di molti grandi annunci" che verranno fatti su X Money quest'anno. Non è chiaro se il servizio sarà in qualche modo collegato al programma di condivisione delle entrate per i creatori di X. Musk ha dichiarato che X "a malapena raggiunge il pareggio" in un'e-mail ai dipendenti questo mese, e l'azienda sta attualmente cercando di generare entrate mentre le banche si preparano a vendere parte del debito di 13 miliardi di dollari che Musk ha contratto per acquistare la piattaforma.