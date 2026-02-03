Switch diventa la console più venduta nella storia di Nintendo

Nintendo ha ufficialmente riscritto la gerarchia interna dei propri successi hardware, chiudendo il 2025 con un traguardo atteso da tempo. La console Nintendo Switch ha raggiunto i 155,37 milioni di unità vendute globalmente, superando i 154,02 milioni di Nintendo DS e posizionandosi come la piattaforma di maggior successo mai prodotta dalla casa di Kyoto. Nonostante la presenza sul mercato del modello successivo, l'hardware originale ha continuato a muovere volumi significativi, piazzando 1,36 milioni di pezzi nell'ultimo trimestre dell'anno e confermando una longevità fuori dal comune nel panorama tecnologico attuale.

Sul fronte della nuova generazione, la Nintendo Switch 2 ha consolidato la propria posizione raggiungendo un totale di 17,37 milioni di unità vendute. L'ultimo trimestre dell'anno solare è stato particolarmente brillante, con 7,01 milioni di console distribuite, a dimostrazione di una transizione generazionale che procede senza rallentamenti. Il software dedicato alla nuova ammiraglia ha già superato la soglia dei 37 milioni di copie, con Mario Kart World che si è imposto immediatamente come il titolo trainante grazie a 14,03 milioni di unità vendute, seguito a distanza dalle buone performance di Donkey Kong Bananza e della versione Switch 2 di Pokémon Legends: Z-A.

Il catalogo software della prima Switch continua comunque a rappresentare un pilastro economico fondamentale per l'azienda, con un totale cumulativo che ha ormai superato la soglia di 1,5 miliardi di giochi venduti. Mario Kart 8 Deluxe mantiene il primato assoluto della classifica storica sfiorando i 71 milioni di copie, affiancato dai risultati consolidati di Animal Crossing: New Horizons e Super Smash Bros. Ultimate. Risultano degni di nota anche i dati relativi alle uscite più recenti e cross-generazionali, come la versione Switch di Pokémon Legends: Z-A che ha totalizzato 8,41 milioni di unità, a testimonianza di una base installata che rimane estremamente attiva nel consumo di contenuti digitali e fisici.