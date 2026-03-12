TCL e lo smartphone con lo schermo di carta: innovazioni e benessere

L'azienda punta sul benessere digitale integrando la tecnologia NXTPAPER nei display premium e scommette su un ecosistema che unisce occhiali AR cinematografici, AI per i più piccoli e collaborazioni di lusso

Il palcoscenico del Mobile World Congress 2026 di Barcellona segna per TCL un punto di svolta tecnico e d'identità, dove la ricerca della prestazione pura cede il passo a una filosofia orientata al comfort visivo estremo. La novità di maggior rilievo è l'integrazione, per la prima volta nel settore, della tecnologia proprietaria NXTPAPER con i pannelli AMOLED, un connubio che mira a risolvere lo storico compromesso tra la brillantezza dei colori e l'affaticamento oculare. Stefan Streit, CMO di TCL Europe, sottolinea come questa evoluzione risponda a una necessità concreta del mercato europeo: "In tutta Europa stiamo assistendo a una crescente consapevolezza intorno al benessere digitale, poiché le persone trascorrono sempre più tempo interagendo con gli schermi durante la giornata. In TCL crediamo che l'innovazione dei display non debba solo migliorare le prestazioni, ma anche il modo in cui la tecnologia si inserisce nella vita quotidiana". L’approccio si concretizza nel nuovo TCL NXTPAPER 70 Pro, uno smartphone che utilizza la luce polarizzata circolare per emulare la naturalezza della visione all'aperto, riducendo le emissioni di luce blu nociva al 2,9%, un valore drasticamente inferiore rispetto alla media del 30% riscontrata nei display AMOLED tradizionali.

L'estensione di questa tecnologia al segmento dei tablet si manifesta con il TCL Note A1 NXTPAPER, il primo e-note del brand che punta a conquistare la nicchia dei professionisti e degli studenti attraverso una sensazione tattile e visiva simile alla carta. Dotato di un vetro Crystal Shield e della T-Pen Pro con oltre ottomila livelli di pressione, il dispositivo è il simbolo di una strategia che guarda oltre la fascia entry-level per intercettare i cosiddetti "prosumer". Come spiegato da Streit, l'obiettivo è democratizzare l'innovazione senza perdere la propria identità di mercato: "Mentre la nostra offerta si evolve, vediamo nuove opportunità per supportare utenti più specializzati, tra cui creatori, professionisti e appassionati di tecnologia. Allo stesso tempo, la nostra strategia più ampia rimane coerente: garantire che le innovazioni sviluppate all'avanguardia diventino accessibili a più consumatori in tutto il nostro catalogo".

Parallelamente alla tecnologia dei display, TCL sta attuando una metamorfosi del brand verso una dimensione più emozionale e legata al lifestyle, abbandonando la veste di produttore puramente funzionale. Ne sono un esempio i RayNeo Air 4 Pro, occhiali per la realtà aumentata che supportano lo standard HDR10 e vantano un comparto audio curato da Bang & Olufsen. La collaborazione con il franchise di Batman per un'edizione limitata, insieme all'uso di cristalli Swarovski per gli auricolari open-ear CrystalClip, evidenzia la volontà di trasformare il dispositivo in un accessorio di design e identità personale. Streit ha chiarito che queste partnership sono fondamentali per l'evoluzione del marchio: "Le collaborazioni ci permettono di dare nuove dimensioni emotive ai nostri prodotti. Vogliamo andare oltre la tecnologia puramente funzionale ed esplorare come i dispositivi connessi possano riflettere la creatività, il design e lo storytelling".

L'intelligenza artificiale funge da collante per questo nuovo ecosistema, ma con un approccio che TCL definisce "human-centric", ovvero focalizzato sull'utilità pratica piuttosto che sulla complessità tecnica. Tra i concept più interessanti figura Tbot, un assistente da scrivania progettato per i bambini che interagisce con gli smartwatch del brand per supportare lo studio e la routine quotidiana. In un contesto in cui la gestione dei dati personali è un tema sensibile, l'azienda ribadisce l'importanza della sicurezza. "La nostra priorità è garantire che questi strumenti di intelligenza artificiale rimangano accessibili rispettando pienamente la privacy degli utenti, con una forte conformità al GDPR", ha precisato Streit, aggiungendo che la sfida del marketing oggi è "aiutare i consumatori a capire come l'IA possa migliorare la vita quotidiana in modi pratici, facendo sì che la tecnologia si adatti alle persone e non il contrario".

L'offerta di Barcellona si completa con un deciso potenziamento della connettività domestica, attraverso router Mesh e soluzioni Wi-Fi 7 che puntano a rendere il passaggio al 5G un processo fluido per l'utente medio. Questa visione d'insieme, che spazia dall'hardware per la protezione visiva ai servizi intelligenti, riflette l'ambizione di un gruppo che, dal 2025 e fino al 2032, ricoprirà il ruolo di Partner Olimpico e Paralimpico Mondiale. Secondo il CMO Streit, questa stabilità e la capacità di attivare partnership nel mondo dello sport e dell'arte sono i pilastri su cui poggia il racconto del brand "Inspire Greatness", volto a connettere la tecnologia con la cultura e le necessità reali di un pubblico globale sempre più esigente.