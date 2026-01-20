circle x black
Tech, Giampieri (Culligan Italia): "Impegnati a promuovere l'educazione all'acqua per scelte consapevoli orientate a salute e sostenibilità"

"I consumatori chiedono sempre più trasparenza, affidabilità e responsabilità alle aziende. Culligan si è sempre posta, e continuerà a porsi, come facilitatore del cambiamento, creando cultura dell'acqua e mettendo a disposizione informazioni chiare, supportate da evidenze scientifiche e che aiutino le persone a compiere scelte più consapevoli. Le nostre soluzioni promuovono l'idratazione e il benessere delle persone e, allo stesso tempo, consentono di ridurre - o, meglio ancora, di eliminare - l'utilizzo di bottiglie in plastica monouso, facilitando scelte di vita più rispettose dell'ambiente". Lo ha detto Giulio Giampieri, Presidente di Culligan Italia, al talk organizzato dall'azienda a Milano 'L'acqua del futuro è smart'. L'incontro è stato l'occasione non solo per presentare i dati di una nuova ricerca sui trend e le normative attualmente in vigore ma anche le tecnologie più innovative volte a migliorare l'uso della risorsa idrica.

