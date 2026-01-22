circle x black
Tecnologia e audit: le società di revisione abbracciano il progresso ma chiedono norme adeguate

22 gennaio 2026 | 11.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tecnologie digitali e intelligenza artificiale stanno trasformando il mondo della revisione, ridefinendo competenze e processi. Durante l'incontro milanese promosso da Assirevi (Associazione italiana società di revisione legale) è stato presentato il paper sugli impatti dell'evoluzione tecnologica nell'audit, nel quale si evidenziano le opportunità offerte dall'utilizzo avanzato dei dati, che permette analisi più ampie e tempestive, e si mette in luce la necessità di un adeguamento normativo, al fine di coniugare innovazione, rigore e qualità dei processi. Per EY, la trasformazione in atto comporta investimenti, nuove competenze e formazione continua, con il giudizio professionale del revisore sempre al centro, garanzia della trasparenza del mercato.

