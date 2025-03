The Last of Us stagione 2, un nuovo trailer

Warner Bros. Discovery ha recentemente rilasciato un nuovo trailer per la seconda stagione dell'acclamata serie post-apocalittica "The Last of Us". Il filmato offre uno sguardo carico di azione al mondo desolato e pericoloso in cui si muovono Joel Miller (interpretato da Pedro Pascal) ed Ellie (interpretata da Bella Ramsey). Le immagini suggeriscono un futuro tetro per i due protagonisti, con la minaccia dei famigerati infetti fungini che persiste e, se possibile, si intensifica. Il cuore del trailer è un insediamento umano circondato dalla neve, teatro di un assalto da parte di un'orda di infetti. La sequenza è ricca di esplosioni e culmina con l'immagine di una creatura mostruosa colpita da un lanciafiamme.

Il trailer non si limita all'azione, ma offre anche scorci di fuga nei boschi e un inquietante primo piano di una falce, immediatamente seguito dalla scena di un'impiccagione. Questi momenti di tensione si alternano a flashback che coinvolgono Joel ed Ellie, mostrando quest'ultima in sequenze di intensa corsa e sparatorie, o mentre si muove agilmente sul tetto di un treno sotterraneo. Il filmato presenta anche brevi apparizioni di altri personaggi, tra cui un uomo e sua figlia apparentemente in fuga da una minaccia non identificata nei boschi. Il trailer si conclude con una scena carica di significato: Ellie, rivolgendosi a un Joel apparentemente tormentato dal senso di colpa, pronuncia le parole "Lo hai giurato".

Il cast della seconda stagione di "The Last of Us" include anche Jeffrey Wright nel ruolo di Isaac Dixon, Isabela Merced nel ruolo di Dina e Kaitlyn Dever nel ruolo di Abby. La serie debutterà il 13 aprile sulla piattaforma streaming Max in USA e su Sky in Italia. Il trailer conferma l'attesa per una stagione che promette di esplorare ulteriormente le dinamiche complesse tra i personaggi e le sfide estreme di un mondo sull'orlo del collasso.