TikTok versione Usa, esordio tra guasti tecnici e accuse di censura

Il passaggio di TikTok al consorzio guidato da Oracle e Larry Ellison, mossa strategica per evitare il bando definitivo negli Stati Uniti, ha avuto un esordio negli States decisamente turbolento. Durante l’ultimo weekend, la piattaforma ha registrato una serie di criticità sistemiche che hanno compromesso le funzioni base del servizio. Numerosi utenti hanno segnalato l’impossibilità di effettuare il login, caricamenti di video rimasti in sospeso per ore e, in molti casi, un totale azzeramento dell’algoritmo nella sezione For You, che è tornata a mostrare contenuti generici ignorando le preferenze consolidate. Nonostante il picco di segnalazioni registrato domenica mattina, la società non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, alimentando l’incertezza sull’effettiva portata del guasto.

La nuova gestione ha coinciso con l’introduzione di termini di servizio più stringenti per l'utenza americana, con una raccolta dati più capillare sulla posizione geografica e sulle interazioni con le intelligenze artificiali. Il fatto che i nuovi proprietari abbiano assunto il controllo diretto della moderazione dei contenuti ha generato un immediato clima di diffidenza, specialmente in concomitanza con le recenti tensioni sociali scoppiate a Minneapolis. Molti attivisti hanno interpretato il blocco dei video e i messaggi di errore come un tentativo di silenziare la documentazione delle proteste anti-ICE. Tuttavia, la presenza di disservizi analoghi anche al di fuori dei confini statunitensi suggerisce una causa legata a problemi tecnici strutturali piuttosto che a una volontà censoria mirata.

L’ipotesi più accreditata tra gli osservatori riguarda le complessità derivanti dalla migrazione delle infrastrutture verso i cloud di Oracle. Il processo di separazione dei dati e la necessaria ricalibrazione degli algoritmi su base locale potrebbero aver innescato un effetto domino sui server globali. Sebbene la situazione sembri in via di risoluzione per una parte dell'utenza, l’assenza di comunicazioni trasparenti da parte del management sottolinea le sfide comunicative della nuova governance. Resta da capire se questi intoppi siano semplici incidenti di percorso dovuti al passaggio di consegne o il segnale di una fragilità più profonda nel nuovo assetto tecnologico della piattaforma.