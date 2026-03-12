Torino, nasce il club dell'audiolibro con incontri dal vivo

Audible e la Fondazione Circolo dei lettori lanciano un ciclo di incontri dal vivo per esplorare i grandi successi editoriali attraverso la voce dei narratori e sessioni di ascolto collettivo

La collaborazione tra Audible e la Fondazione Circolo dei lettori si consolida con la nascita de Il club degli audiolibri, un'iniziativa che porta la dimensione sonora della narrazione nelle sale storiche di Torino. A partire dal mese di aprile, il progetto propone un’esperienza immersiva che alterna il dibattito critico a momenti di ascolto guidato, con l’obiettivo di valorizzare l’interpretazione vocale come strumento di riscoperta dei testi. L’iniziativa punta a offrire nuove chiavi di lettura a opere già consolidate e successi recenti, rendendo la letteratura accessibile attraverso le sfumature inedite donate dalle voci dei narratori professionisti.

Il programma si articola in tre appuntamenti tematici che spaziano tra generi differenti della narrativa contemporanea. L’apertura è fissata per l’8 aprile con un focus sul thriller, incentrato sul caso editoriale Io uccido di Giorgio Faletti; l’incontro, curato da Stefania Soma, analizzerà come la lettura di Diego Ribon abbia restituito vigore alle tensioni notturne del romanzo. Il percorso proseguirà il 21 aprile con Francesca Marson, che esplorerà le fratture familiari descritte da Roberta Recchia in Io che ti ho voluto così bene, mentre il 29 aprile il ciclo si concluderà con le atmosfere distopiche de L’Unità di Ninni Holmqvist, in un confronto guidato da Viaggiare coi Libri sulle visioni sociali del futuro.

L'iniziativa rafforza inoltre il ruolo dell’Angolo dell’Ascolto, lo spazio permanente situato all’interno del Circolo dei lettori e delle lettrici. Qui sono disponibili postazioni con accesso illimitato al catalogo della società di casa Amazon, che permettono ai frequentatori di approfondire migliaia di audiolibri, podcast e serie audio originali. L’integrazione tra la lettura tradizionale e l’ascolto digitale si pone come un’opportunità per diversificare l’approccio ai contenuti culturali, favorendo la scoperta di nuovi autori e la fruizione di titoli appartenenti a ogni epoca in un contesto di condivisione pubblica.