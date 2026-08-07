Uli Latukefu sarà Ganondorf nel film live-action di The Legend of Zelda

L'attore australiano Uli Latukefu interpreterà Ganondorf, l'antagonista principale del film live-action di The Legend of Zelda prodotto da Sony e Nintendo. La notizia, riportata da Deadline, arriva da fonti vicine alla produzione: secondo quanto trapelato, Latukefu avrebbe firmato un accordo per più film della saga. Ganondorf è lo stregone-re che nella saga videoludica tenta di conquistare il regno di Hyrule, minacciando i protagonisti Link e la principessa Zelda.

Si tratta del primo casting reso noto dopo l'annuncio dei due interpreti principali, avvenuto nel luglio dello scorso anno: Bo Bragason nel ruolo di Zelda e Benjamin Evan Ainsworth in quello di Link. Fino a questo momento la produzione aveva mantenuto il massimo riserbo sulle scelte di casting. Sony non ha rilasciato commenti in merito.

Il progetto era stato annunciato nell'autunno del 2023, quando Sony aveva reso nota la partnership con Nintendo per il finanziamento e la distribuzione del film. Alla regia è stato chiamato Wes Ball, già noto per la saga del Pianeta delle Scimmie, mentre alla produzione figurano Shigeru Miyamoto e Avi Arad. La sceneggiatura, nella sua versione più recente, porta la firma di T.S. Nowlin. L'uscita nelle sale è fissata per il 7 maggio 2027.

The Legend of Zelda, creato da Miyamoto e Takashi Tezuka, debuttò su console Nintendo nel 1986. La saga racconta le vicende del guerriero elfico Link e della principessa Zelda, impegnati a difendere il regno fantastico di Hyrule dalle mire di Ganon, stregone divenuto sovrano demoniaco. Nel corso dei decenni la serie ha venduto oltre 150 milioni di copie, con capitoli entrati nella storia del medium come Ocarina of Time, uscito nel 1998.

Latukefu, oltre al ruolo che lo ha reso noto al pubblico televisivo in Young Rock, ha recitato in film come Black Adam, Next Goal Wins e MaXXXine, oltre che nella serie Prime Video Countdown. È rappresentato dalle agenzie Gersh, RGM Artists, Artists First e Sloane, Offer, Weber & Dern.