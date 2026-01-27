circle x black
Cerca nel sito
 

UpScrolled e l'esodo da TikTok: come funziona il nuovo social indipendente

sponsor

La piattaforma fondata da Issam Hijazi scala le classifiche dell’App Store mentre i server faticano a gestire l’improvviso afflusso di utenti in cerca di un’alternativa libera da censure

UpScrolled e l'esodo da TikTok: come funziona il nuovo social indipendente
27 gennaio 2026 | 13.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il passaggio di mano delle attività statunitensi di TikTok al gruppo guidato da Oracle ha innescato una migrazione digitale senza precedenti verso UpScrolled. L’applicazione, balzata rapidamente al dodicesimo posto dell’App Store di Apple, sta affrontando una crisi di crescita dovuta a un volume di traffico che ha messo a dura prova l’infrastruttura tecnica, portando gli sviluppatori a dichiarare il temporaneo fuori servizio dei server. I dati confermano la portata del fenomeno: in soli tre giorni i download hanno superato quota 41.000, con una media giornaliera di 14.000 installazioni, un valore quasi trenta volte superiore rispetto alla frequenza registrata prima del cambio di proprietà del social di ByteDance.

Le motivazioni alla base di questo spostamento di massa risiedono principalmente nel timore di una gestione editoriale meno trasparente e in possibili manovre di censura. Diverse figure di rilievo nel panorama mediatico statunitense, tra cui la giornalista Taylor Lorenz, hanno pubblicamente annunciato il trasferimento su UpScrolled a seguito dei disservizi tecnici e del clima di incertezza che ha avvolto TikTok dopo l’acquisizione. La nuova proprietà ha attribuito i recenti malfunzionamenti a un’interruzione di corrente in un data center, ma la spiegazione non è bastata a rassicurare una base utenti sempre più scettica sulla direzione intrapresa sotto l’egemonia di Larry Ellison.

Nata nel 2025 su iniziativa di Issam Hijazi (tecnologo palestinese con base in Australia), UpScrolled si propone come uno spazio neutrale che garantisce parità di visibilità a ogni contenuto senza ricorrere a pratiche di shadowbanning. La piattaforma integra funzionalità tipiche di Instagram e X, permettendo la condivisione di formati multimediali e testuali in un ambiente che dichiara di voler restare imparziale rispetto alle agende politiche. Non è la prima volta che si assiste a simili ondate migratorie: in passato scenari analoghi avevano favorito l’ascesa di realtà come RedNote, Bluesky e Mastodon, confermando la tendenza degli utenti a cercare rifugio in network indipendenti non appena i colossi del settore entrano in fasi di turbolenza gestionale o ideologica.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
UpScrolled social TikTok App Store
Vedi anche
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza