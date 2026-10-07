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Xbox, accordo con Rockstar per lo streaming di GTA VI

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Microsoft si sarebbe assicurata i diritti per portare il gioco su Xbox Cloud Gaming fin dal lancio. Il tempismo è cruciale: a novembre debuttano sia il titolo sia i nuovi limiti orari del servizio in cloud

Xbox, accordo con Rockstar per lo streaming di GTA VI
07 ottobre 2026 | 16.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Durante l'assemblea interna con i dipendenti, la CEO di Xbox Asha Sharma ha annunciato che Microsoft si prepara a fare, intorno a Grand Theft Auto VI, qualcosa che nessun'altra piattaforma sta facendo". Il riferimento, rimasto volutamente vago, riguarderebbe un accordo per i diritti di streaming del nuovo capitolo della serie di Rockstar Games, stando a quanto riferito da fonti a conoscenza dei piani dell'azienda.

L'intesa permetterebbe a Xbox Cloud Gaming di trasmettere il gioco ai giocatori già al momento del lancio, anche se non è chiaro per quanto tempo resterà in vigore. Rockstar non ha ancora annunciato una versione PC di Grand Theft Auto VI e un accordo di questo tipo consentirebbe normalmente a Microsoft di promuovere il proprio servizio anche presso gli utenti PC, che altrimenti dovrebbero dotarsi di una Xbox Series X/S o di una PS5.

Matthew Ball, chief strategy officer di Xbox, ha però precisato su X che Microsoft non trasmetterà il titolo né in esclusiva né su PC. Ne emerge un'intesa limitata allo streaming su console Xbox, che potrebbe lasciare fuori browser e app normalmente utilizzati per accedere a Xbox Cloud Gaming.

La notizia arriva circa un mese dopo l'annuncio di importanti modifiche al servizio in cloud. Da novembre, lo stesso mese in cui uscirà Grand Theft Auto VI, le ore di streaming saranno limitate a 15 per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, 10 per quelli Premium e appena cinque per il livello Essential. Il mese prossimo Microsoft aprirà inoltre l'accesso a Xbox Cloud Gaming con una formula a consumo, senza più l'obbligo di sottoscrivere un abbonamento Game Pass. Un'opzione che sembra pensata per l'occasione: chi non possiede una Xbox, o gioca soprattutto da smartphone, potrà acquistare un pacchetto di ore per giocare al titolo di Rockstar.

Nel corso dell'assemblea, Sharma ha infine detto che Project Helix, la prossima generazione dell'hardware Xbox, sarà una "famiglia di dispositivi" e che Microsoft collaborerà con altri partner per realizzarne alcuni. La definizione era già stata usata dalla CEO in un'intervista il mese scorso, dopo che Microsoft e AMD avevano annunciato lo scorso anno una "partnership strategica pluriennale" per sviluppare "un portafoglio di dispositivi", inclusa la console Xbox di prossima generazione.

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Rockstar Grand Theft Auto VI GTA Xbox streaming
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