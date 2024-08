Xbox, i nuovi modelli disponibili dal 15 ottobre

Microsoft ha annunciato l'apertura dei preordini per le nuove opzioni per le console Xbox Series X|S, che saranno disponibili a partire dal 15 ottobre 2024. Queste nuove versioni delle console, presentate per la prima volta durante l'Xbox Games Showcase 2024, ampliano la gamma di scelte per i giocatori, offrendo configurazioni e design inediti. I preordini per le nuove console sono già aperti, con la possibilità di scegliere tra diverse varianti che si adattano alle diverse esigenze dei giocatori.

Una delle novità più interessanti è la Xbox Series S – 1TB, disponibile al prezzo di 349,99€. Questa console, caratterizzata dalla colorazione Robot White, raddoppia lo spazio di archiviazione rispetto alla versione precedente, arrivando a 1TB. Questo ampliamento permette ai giocatori di memorizzare un numero ancora maggiore di giochi, rispondendo così alla crescente domanda di spazio legata ai titoli sempre più complessi e ricchi di contenuti.

Un'altra proposta è la Xbox Series X – 1TB Digital Edition, al prezzo di 499,99€. Anche questa versione è dotata di 1TB di memoria, ma si distingue per essere completamente digitale, eliminando l'unità disco fisica e offrendo un design pulito e moderno, sempre in Robot White. Si tratta della prima volta che la Xbox Series X viene proposta in questa colorazione, ampliando ulteriormente le opzioni estetiche per i fan della piattaforma.

Infine, per coloro che cercano qualcosa di veramente speciale, c'è la Xbox Series X – 2TB Galaxy Black Special Edition, offerta al prezzo di 649,99€. Questa edizione si distingue non solo per il suo generoso spazio di archiviazione di 2TB, ma anche per un design unico che non passerà inosservato. La console, infatti, è caratterizzata dalla colorazione Galaxy Black, accompagnata da un controller wireless abbinato che presenta un D-pad in Galaxy Black e una cover posteriore in Velocity Green.