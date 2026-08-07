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Xiaomi Redmi 17 Series: batteria da 7.500 mAh e display da 6,9 pollici

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Debuttano Redmi 17 e Redmi 17 5G, con autonomia estesa fino a 91 ore di musica e prezzi di lancio da 199,90 euro.Il produttore cinese punta sulla resistenza quotidiana più che sulle prestazioni al vertice

Xiaomi Redmi 17 Series: batteria da 7.500 mAh e display da 6,9 pollici
07 agosto 2026 | 15.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Xiaomi amplia la propria offerta di fascia media con il lancio della Redmi 17 Series, composta da due modelli, Redmi 17 e Redmi 17 5G, pensati per chi cerca autonomia elevata e un rapporto qualità-prezzo competitivo piuttosto che prestazioni al vertice della categoria. Il tratto distintivo della gamma è la batteria da 7.500 mAh, che secondo i dati diffusi dall'azienda garantisce a Redmi 17 fino a 28 ore di riproduzione video, 91 ore di musica, 46 ore di chiamate o 12 ore di registrazione video.

La variante 5G offre numeri leggermente diversi, con 109 ore di riproduzione musicale tramite auricolari Bluetooth e 53 ore di chiamate, a fronte di una registrazione video limitata a 10 ore. Si tratta di valori misurati nei laboratori interni dell'azienda, dunque da considerare come indicativi più che come garanzia assoluta nell'uso reale.

Entrambi gli smartphone montano un display da 6,9 pollici con refresh rate adattivo fino a 120 Hz, protetto dal vetro Corning Gorilla Glass 7i e certificato IP64 contro polvere e schizzi d'acqua. La tecnologia Wet Touch dovrebbe garantire la reattività dello schermo anche a mani bagnate, un dettaglio non secondario per chi utilizza il telefono in cucina o durante l'attività sportiva.

Sul fronte del design, Xiaomi ha scelto una cornice opaca e angoli arrotondati che richiamano l'estetica dei modelli di punta della casa, con un sistema di illuminazione RGB per notifiche e chiamate in arrivo. Redmi 17 è disponibile nei colori Black, Blue, Green e Purple, mentre Redmi 17 5G aggiunge una variante Orange con finitura in pelle sintetica al posto del Green.

Le differenze più rilevanti tra i due modelli riguardano il comparto prestazioni. Redmi 17 è mosso dal processore MediaTek Helio G91-Ultra, mentre Redmi 17 5G integra la piattaforma Snapdragon 4 Gen 5, che aggiunge la connettività di quinta generazione. Entrambi supportano fino a 12 GB di RAM tramite estensione software e montano una doppia fotocamera da 50 megapixel assistita da intelligenza artificiale, con la possibilità di registrare contemporaneamente dal sensore frontale e da quello posteriore.

Redmi 17 sarà disponibile da subito in due tagli di memoria: 4 GB di RAM con 128 GB di storage a 249,90 euro, scontato a 199,90 euro per il lancio, e 4 GB con 256 GB a 279,90 euro, proposto a 249,90 euro nella fase promozionale. Redmi 17 5G arriverà invece da settembre, con un prezzo di partenza di 269,90 euro, senza che l'azienda abbia ancora comunicato eventuali sconti al debutto.

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