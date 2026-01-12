La crisi
Iran, proteste represse nel sangue. Trump valuta l'attacco
Centinaia di morti nel paese. Domani giornata chiave a Washington, il presidente americano discute le opzioni
''L'Italia, insieme ai partner europei, è protagonista di una pressante azione diplomatica per portare rapidamente a una soluzione positiva della crisi"
Il Telegraph: l'esercito americano ha bisogno di più tempo per colpire. Trump informato su nuove opzioni, c'è anche quella di attacchi a siti non militari a Teheran, secondo il New York Times
Mentre si fa sempre più dura la repressione del regime, con "pile di corpi" che secondo testimoni riempiono gli ospedali del Paese, arriva le promessa del presidente Usa ai manifestanti, che non si arrendono