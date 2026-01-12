circle x black
Cerca nel sito
 

iran

Proteste in Iran (Fotogramma/Ipa)
La crisi

Proteste Iran, "2000 morti nelle manifestazioni". Teheran: "Se Usa attaccano risponderemo"

Il Telegraph: l'esercito americano ha bisogno di più tempo per colpire. Trump informato su nuove opzioni, c'è anche quella di attacchi a siti non militari a Teheran, secondo il New York Times

Donald Trump - Fotogramma /Ipa
Usa

Proteste in Iran, il messaggio di Trump: "Pronti ad aiutare, vogliono la libertà"

Mentre si fa sempre più dura la repressione del regime, con "pile di corpi" che secondo testimoni riempiono gli ospedali del Paese, arriva le promessa del presidente Usa ai manifestanti, che non si arrendono



SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza