terremoto venezuela

Terremoto in Venezuela, panico allo stadio: giocatori in fuga - Video
Il sisma viene avvertito a Caracas anche nello stadio in cui si gioca una partita di baseball
Il sisma viene avvertito a Caracas anche nello stadio in cui si gioca una partita di baseball
Palazzi 'piegati', edifici collassati: lo scenario spettrale dopo il doppio sisma
Un video documenta la distruzione in un edificio colpito dal sisma
La doppia scossa di terremoto che ha colpito il paese a ha provocato il crollo di edifici e palazzi nella capitale, a circa 300 km dall'epicentro
Due scosse nel giro di 40 secondi nel nord del paese. La presidente Rodriguez dichiara lo stato d'emergenza