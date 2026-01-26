Trentini e Burlò sono rientrati in Italia, il video dell'arrivo a Ciampino
Ad accoglierli la premier Meloni e il ministro degli Esteri Tajani. Famiglia Trentini: "Felicissimi ma a un prezzo altissimo"
The American president: "Agreement before it's too late." The response: "We will defend the homeland to the last drop of blood"
Il direttore del TgLa7: "Agli ultimi strenui sostenitori italiani del regime venezuelano l'arduo compito di spiegare perché Trentini e gli altri erano in cella senza accusa o processo"
Il presidente americano: "Intesa prima che sia tardi". La risposta: "Difenderemo la patria fino all'ultima goccia di sangue"
L'uomo era detenuto dal 2024. Finora sono stati rilasciati in tutto undici prigionieri, 809 rimangono in carcere. Il Dipartimento di Stato americano ai cittadini Usa: "Lasciate il Paese". Messaggio di Maduro dalla cella
La ricostruzione romanzata di un anonimo soldato venezuelano viene ritenuta plausibile dalla portavoce della Casa Bianca
Secondo il Washington Post, prima di Natale colloquio tra il cardinale Parolin e l'ambasciatore americano presso la Santa Sede. Il leader venezuelano avrebbe rifiutato l'esilio in Russia
Il pressing dei deputati latini della Florida, preoccupati per il voto della diaspora
Ore di attesa per la liberazione dell'operatore umanitario dopo oltre un anno di detenzione. Meloni: "Avanti finché non riabbraccerà la mamma". La reazione del presidente Usa al rilascio dei prigionieri politici: "Gesto importante nel segno della pace"
Il presidente del Parlamento venezuelano ha parlato di "un numero importante" di rilasci nelle prossime ore. Speranze per Alberto Trentini, Tajani in pressing per la liberazione. Fonti Madrid: "Liberi 5 spagnoli". Casa Bianca: "E' successo grazie a Trump"