Venezuela, a Caracas l'attesa dei familiari dei prigionieri politici ancora detenuti davanti alla prigione El Helicoide - Afp
Il rilascio

Caracas libera il prigioniero politico italo-venezuelano Buzzetta Pacheco

L'uomo era detenuto dal 2024. Finora sono stati rilasciati in tutto undici prigionieri, 809 rimangono in carcere. Il Dipartimento di Stato americano ai cittadini Usa: "Lasciate il Paese". Messaggio di Maduro dalla cella

Venezuela, la liberazione di Biagio Pilieri nel video pubblicato dal Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela. A destra Alberto Trentini
Il rilascio

Venezuela, liberi gli italiani Gasperin e Pilieri: attesa per Trentini. Trump annulla secondo raid

Ore di attesa per la liberazione dell'operatore umanitario dopo oltre un anno di detenzione. Meloni: "Avanti finché non riabbraccerà la mamma". La reazione del presidente Usa al rilascio dei prigionieri politici: "Gesto importante nel segno della pace"

La prigione El Helicoide di Caracas, Venezuela - Afp
L'annuncio

Venezuela rilascia prigionieri politici, libero l'imprenditore italiano Luigi Gasperin

Il presidente del Parlamento venezuelano ha parlato di "un numero importante" di rilasci nelle prossime ore. Speranze per Alberto Trentini, Tajani in pressing per la liberazione. Fonti Madrid: "Liberi 5 spagnoli". Casa Bianca: "E' successo grazie a Trump"



