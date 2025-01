Trump alla Casa Bianca, Meloni ‘ponte’ con l’Europa

Donald Trump si è insediato come quarantasettesimo presidente degli Stati Uniti. La cerimonia dell’Inauguration Day, a Capitol Hill, ha aperto ufficialmente il secondo mandato alla Casa Bianca del tycoon. È un passaggio chiave non solo per gli Stati Uniti ma anche per il resto del mondo, che si dovrà confrontare con un nuovo approccio nelle relazioni internazionali e con le ripercussioni che ne deriveranno sul piano geopolitico e sul piano economico. Particolarmente sensibile il rapporto con l’Europa, con le indicazioni arrivate da Trump in campagna elettorale, e le prime parole da presidente in carica, che suggeriscono una serie di incognite: dalla gestione della guerra in Ucraina alla crisi in Medio Oriente, dalle politiche commerciali al peso che avranno le big tech. Giorgia Meloni, presente all’insediamento, si candida al ruolo di ‘ponte’ tra Stati Uniti ed Europa.