circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina, nuova dichiarazione congiunta dei leader europei

27 ottobre 2025 | 15.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Siamo tutti uniti nel desiderio di una pace giusta e duratura. Sosteniamo fermamente la posizione del Presidente Trump sul fatto che il conflitto debba cessare immediatamente e che l’attuale linea di contatto debba essere il punto di partenza per i negoziati”, si apre così la dichiarazione congiunta del Presidente ucraino Zelensky, con i leader di Governo di Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Polonia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, unitamente al Presidente della Commissione europea Von der Leyen e del Presidente del Consiglio europeo Costa. Il testo della dichiarazione congiunta prosegue ricordando che “le tattiche della Russia volte solo a violenza e distruzione hanno dimostrato che l’Ucraina sia l’unica parte a volere fortemente la pace e che per questo debba essere messa nella condizione più forte possibile prima, durante e dopo il processo di pace”. Parallelamente, i leader europei confermano la volontà di aumentare la pressione sull’economia della Russia: “Stiamo elaborando misure per utilizzare appieno il valore dei beni sovrani russi immobilizzati affinché l’Ucraina possa disporre di parte delle risorse di cui necessita”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
pace Russia Ucraina
Vedi anche
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza