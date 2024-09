Ue, Crosetto: “Importante nominare un commissario europeo per la Difesa”

Il 31 agosto il Ministro della difesa Guido Crosetto è intervenuto al Globsec Forum di Praga, sottolineando, tra l’altro, l’importanza della nomina di un commissario europeo per la Difesa, un tema sinora mai al centro dell’agenda del Governo dell’Unione, ma mai come oggi fondamentale per meglio affrontare questioni geopolitiche di grande portata come la guerra in Ucraina. Il Forum, giunto alla 19° edizione, rappresenta un momento privilegiato di incontro e dialogo tra i principali leader europei sul tema della crescente importanza dei Paesi dell’Europa Orientale per sostenere la stabilità continentale e globale. Con l’occasione, Guido Crosetto ha anche annunciato che in occasione della Presidenza italiana si terrà un G7 dedicato alle questioni della difesa, nella consapevolezza che situazioni come il conflitto Russia-Ucraina richiedano scelte rapide e ingenti investimenti a livello continentale, oltre al fatto di dover contare sulle forze armate europee quale strumento fondamentale per garantire libertà e democrazia. Il Ministro della Difesa ha anche esortato i partecipanti al Globsec Forum ad avere particolare attenzione nei confronti della propaganda anti-Occidentale promossa da alcuni Paesi aderenti alla Brics, pur sottolineando che non esiste alcuna contrapposizione tra Nato e Brics e che nessuna nazione europea oggi può affrontare da sola le sfide globali.

Per approfondire: https://forum2024.globsec.org/