Anvur, Luiss ai vertici della ricerca nazionale nelle scienze economiche e aziendali

La Luiss Guido Carli si conferma un’assoluta eccellenza nel panorama della ricerca scientifica italiana. E' quanto emerge dai risultati della valutazione periodica di Anvur che ha esaminato la produzione scientifica di professori e ricercatori di 100 università italiane (62 statali, 20 non statali, 7 istituti a ordinamento speciale e 11 telematiche) e 13 enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, suddivisi nelle rispettive aree disciplinari. I nuovi dati delineano una crescita netta e un consolidamento di grandissimo rilievo per la Luiss rispetto all'ultimo ciclo di valutazione nazionale, posizionando l'Ateneo ai vertici dei settori legati all'economia, al management e all'impatto sociale. Nelle aree Economico-Aziendali e Statistiche, la Luiss ha ottenuto performance di altissimo livello nelle graduatorie complessive, che includono sia le università statali sia quelle non statali. Scienze economico-aziendali: primo posto assoluto in Italia, consolidando la sua leadership nazionale nella formazione e nella ricerca legata al management e alla gestione d'impresa. Scienze economiche e statistiche: seconda posizione a livello nazionale e prima in assoluto nel gruppo delle Università medio-grandi

Grande balzo in avanti anche nell'impatto sociale, la cosiddetta Terza Missione. Il progresso più significativo ed evidente rispetto alla precedente tornata di valutazione nazionale si registra nell'ambito della valorizzazione delle conoscenze e dell'impatto sociale della ricerca sulla collettività. Se nella precedente valutazione l’Ateneo intitolato a Guido Carli occupava la 15ª posizione in Italia, nella nuova classifica la Luiss compie un vero e proprio salto, conquistando il secondo posto assoluto a livello nazionale - e il primo nel gruppo delle Università medio-piccole.

A trainare questo importante risultato è stato il caso di studio: “Ricostruire la fiducia migliorando la qualità dell’informazione e contrastare la disinformazione attraverso la ricerca, la comunicazione e l’alfabetizzazione digitale”. Il progetto valutato con il massimo giudizio di "Eccezionale", testimonia l'impegno concreto dell'Ateneo nel tradurre la ricerca scientifica in soluzioni reali contro le fake news e a favore di una cultura digitale consapevole. Come ha dichiarato il prorettore per la Ricerca e la Terza Missione, Stefano Manzocchi: “I dati Anvur confermano il significativo percorso di crescita della Luiss capace di coniugare rigore accademico ed esperienza pratica con una forte attrattività e una spiccata vocazione internazionale che generano impatti tangibili sulle grandi sfide del nostro tempo”.