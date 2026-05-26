Fondazione Roma Sapienza, convegno su psicologia con i media

Domani, mercoledì 27 maggio, alle ore 9.00, nell’Aula Calasso dell’Edificio di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma, si terrà il convegno 'Fare psicologia con i media: rappresentazione, benessere e servizio pubblico'. L’iniziativa nasce dall’esigenza di promuovere una riflessione interdisciplinare sul ruolo dei media nella costruzione delle rappresentazioni della salute mentale e del benessere psicologico. Nel panorama contemporaneo della comunicazione digitale, il rapporto tra salute mentale, divulgazione scientifica, responsabilità dell’informazione e servizio pubblico assume un rilievo sempre maggiore sul piano scientifico, sociale ed educativo. Il convegno intende approfondire opportunità e criticità della comunicazione sulla salute mentale, con particolare attenzione alla qualità della divulgazione, alla prevenzione della disinformazione e all’impatto emotivo e cognitivo dei media. Attraverso il dialogo tra università, giornalismo, istituzioni e professionisti della comunicazione, l’incontro si propone di promuovere una cultura della comunicazione scientifica rigorosa, responsabile e attenta alle conseguenze sociali dei linguaggi mediali.

L’evento, organizzato dalla Fondazione Roma Sapienza, si aprirà con i saluti istituzionali e con l’introduzione del presidente della Fondazione, Eugenio Gaudio, e del direttore di Rai Radio, Marco Caputo. Il programma si articolerà in due sessioni principali. La prima, coordinata da Grazia Fernanda Spitoni, vedrà la partecipazione degli studenti del Centro studi superiori per la formazione e l’aggiornamento in Giornalismo radiotelevisivo di Perugia e la proiezione di un contributo video. Seguiranno gli interventi di Mihaela Gavrila, Paola Carruba, Barbara Strappato e Maurizio Pugno.

La seconda sessione, coordinata da Roberto Baiocco, ospiterà i contributi di Anna Maria Giannini, Annalisa Manduca e Vittorio Lingiardi. L’incontro darà spazio anche agli interventi delle studentesse e degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, con l’obiettivo di favorire un confronto aperto e partecipato sui temi del benessere psicologico, della responsabilità comunicativa e del ruolo dei media nella formazione delle sensibilità contemporanee. I lavori si concluderanno con una discussione finale e con le considerazioni conclusive affidate a Romana Andò e Roberto Baiocco.