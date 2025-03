Università: ad Unipa delegazione studenti e docenti Qatar ed Emirati Arabi Uniti

Al via oggi la 'Winter School on Diabetes and Cardiometabolic Risk', organizzata dall’Università di Palermo con il coordinamento del professore Manfredi Rizzo. Quaranta docenti e studenti della Qatar University di Doha e della Rak Medical & Health Sciences University degli Emirati Arabi Uniti parteciperanno a un programma intensivo di formazione e ricerca incentrato su tematiche come il diabete, l’obesità e le malattie cardiovascolari. "Siamo orgogliosi di ospitare questa iniziativa – dice il rettore dell’Università degli studi di Palermo, Massimo Midiri –. La 'Winter School on Diabetes and Cardiometabolic Risk' è un’opportunità unica per medici, ricercatori e studenti dei tre Atenei coinvolti per approfondire le più recenti conoscenze in questo settore e contribuirà sicuramente a rafforzare il ruolo di UniPa come centro di eccellenza nella ricerca medica e a valorizzare il nostro patrimonio culturale e scientifico".

"L’obiettivo di questa Winter School è favorire la condivisione di conoscenze e competenze al più alto livello scientifico – spiega il coordinatore, Manfredi Rizzo –. Professori e studenti provenienti da due importanti università potranno aggiornarsi, confrontarsi con esperti del settore e scoprire le eccellenze del nostro Ateneo e della città". Il programma prevede sessioni interattive, workshop e tavole rotonde che faciliteranno lo scambio di idee e la collaborazione; un focus particolare sulle strategie di prevenzione, diagnosi e trattamento delle malattie cardiometaboliche; lezioni, attività didattiche e training formativi in numerose strutture di UniPa e del Policlinico di Palermo con il coinvolgimento un gran numero di docenti e giovani ricercatori. "L’evento formativo e scientifico - spiegano da Unipa - si colloca in un più ampio quadro di cooperazione accademica internazionale ed è promosso con il sostegno degli ambasciatori italiani negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar, in linea con le direttive del ministero degli Affari esteri per la cooperazione internazionale".