Università: si insedia neo rettore Catania, 'impegnati per nuova stagione rilancio'

Si è insediato stamani il nuovo rettore dell'Università di Catania, Enrico Foti, ordinario di Idraulica ed ex direttore del dipartimento di Ingegneria civile e Architettura. Foti è eletto nel giugno scorso rettore dell’Ateneo per il sessennio 2025-2031. Il neo 'magnifico' era accompagnato dalla prorettrice designata, Lina Scalisi, ordinaria di Storia moderna nel dipartimento di Scienze umanistiche e attuale presidente dell’Accademia di Belle Arti di Catania, ed è stato accolto, all’ingresso del Palazzo, dal direttore generale Corrado Spinella. Presenti, fra gli altri, i professori Salvo Baglio e Ida Nicotra, anch’essi candidati nella competizione elettorale della scorsa primavera, che al secondo turno hanno scelto di sostenere Foti. Nel breve discorso informale di insediamento, il rettore ha voluto ringraziare il suo predecessore, Francesco Priolo, per i suoi sei anni di attività alla guida del Siciliae Studium Generale, "nel corso dei quali è riuscito a 'normalizzare' l’Ateneo e a ottenere significativi risultati".

"Ci auguriamo di aprire una nuova stagione di rilancio – ha detto rivolgendosi a colleghi e studenti presenti – con l’obiettivo di accrescere ulteriormente la reputazione dell’Ateneo a livello regionale e nazionale e, soprattutto, di ottenere risultati concreti a beneficio degli studenti. Il mio impegno principale è convincerli a restare in Sicilia per formarsi e lavorare, invertendo la tendenza delle 'fughe' fuori dall’Isola. Questo mio 'primo giorno di scuola', come l’ho definito, lo dedico a loro: studenti e studentesse Unict, che rappresentano il futuro e il vero valore aggiunto della nostra comunità. Al personale tecnico e amministrativo - ha aggiunto - prometto, invece, di adoperarmi affinché l’Università sia sempre più un luogo di lavoro accogliente, sereno e capace di trasmettere entusiasmo. Siamo una grande squadra e sono certo che insieme potremo raggiungere traguardi importanti".

Riprendendo la notizia dei furti avvenuti nelle scorse settimane in alcuni edifici universitari del centro storico, il rettore Foti ha lanciato un appello alla cittadinanza. "Il nostro Ateneo custodisce numerosi edifici di grande valore storico e architettonico, purtroppo spesso oggetto di atti vandalici - ha detto -. Penso, in particolare, ad alcune aree del prestigioso Monastero dei Benedettini. Questi episodi non solo provocano ingenti danni economici, ma compromettono la didattica, riducendo la nostra capacità di offrire agli studenti spazi adeguati e confortevoli. Per questo chiedo alla cittadinanza di aiutarci a sorvegliare, custodire e proteggere questi luoghi: sono patrimonio di pregio, ma soprattutto sono 'la casa degli studenti'".