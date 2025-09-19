Il cantante: "Se una cosa non viene capita, l'errore è di chi lo ha scritto, mi assumo la responsabilità"

Fedez chiede scusa per il rap su Jannik Sinner. Dal palco di Assago, nel primo dei due concerti al Forum, il rapper fa mea culpa per le strofe pubblicate su Instagram alcuni giorni fa. In particolare, arrivano le scuse per i versi "L'italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler". "Se una cosa non viene capita, l'errore è di chi lo ha scritto, mi assumo la responsabilità", dice Fedez