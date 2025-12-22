circle x black
Cerca nel sito
 

Valorizzazione risorsa mare, il Ddl avanza in Commissione del Senato

22 dicembre 2025 | 16.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Commissione Affari costituzionali del Senato ha avviato e concluso l’esame in sede consultiva del Disegno di legge “Valorizzazione della risorsa mare”, approvando una proposta di parere non ostativo con osservazioni. Le osservazioni riguardano gli articoli 16 e 29 in materia di archivio telematico delle unità da diporto e di pesca per le quali viene indicata la possibilità per la Commissione di merito l’opportunità di una riformulazione volta ad autorizzare il Governo a modificare le norme regolamentari indicate. In sede di dichiarazioni di voto, in Commissione, è intervenuto il Sen. Cataldi (M5S) che nel dichiarare l’astensione da parte del suo schieramento, sottolinea come siano necessari correttivi per migliorare il testo del provvedimento. In particolare, il Sen. Cataldi rimarca alcune criticità legate alla costituzione di determinate figure professionali che potrebbero ledere l’assetto concorrenziale. Inoltre, viene evidenziata l’esigenza di una maggiore tutela delle risorse naturali con specifico riferimento all’inquinamento delle acque, oltre alla necessità di valutare meglio l’impatto della risorsa mare sul settore turistico.

La scheda del provvedimento

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Valorizzazione della risorsa mare Disegno di legge Commissione Affari costituzionali Governo
Vedi anche
Milano-Cortina, Brignone: "Non so cosa riuscirò a fare, ce la sto mettendo tutta" - Video
News to go
Natale 2025, il 41% preferisce regali "fisici": i dati
News to go
Disturbo cognitivo lieve: il 10% evolve in demenza in due anni
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video
News to go
Milioni di italiani in partenza tra Natale e Befana
News to go
TikTok firma l'accordo per la vendita dell'attività in Usa
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza