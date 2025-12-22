Valorizzazione risorsa mare, il Ddl avanza in Commissione del Senato

La Commissione Affari costituzionali del Senato ha avviato e concluso l’esame in sede consultiva del Disegno di legge “Valorizzazione della risorsa mare”, approvando una proposta di parere non ostativo con osservazioni. Le osservazioni riguardano gli articoli 16 e 29 in materia di archivio telematico delle unità da diporto e di pesca per le quali viene indicata la possibilità per la Commissione di merito l’opportunità di una riformulazione volta ad autorizzare il Governo a modificare le norme regolamentari indicate. In sede di dichiarazioni di voto, in Commissione, è intervenuto il Sen. Cataldi (M5S) che nel dichiarare l’astensione da parte del suo schieramento, sottolinea come siano necessari correttivi per migliorare il testo del provvedimento. In particolare, il Sen. Cataldi rimarca alcune criticità legate alla costituzione di determinate figure professionali che potrebbero ledere l’assetto concorrenziale. Inoltre, viene evidenziata l’esigenza di una maggiore tutela delle risorse naturali con specifico riferimento all’inquinamento delle acque, oltre alla necessità di valutare meglio l’impatto della risorsa mare sul settore turistico.

La scheda del provvedimento