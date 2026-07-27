Vertice con i leader della maggioranza

A Palazzo Chigi si è svolto un vertice di Governo convocato dal Premier Meloni con i leader della maggioranza – Antonio Tajani (Forza Italia), Matteo Salvini (Lega), Maurizio Lupi (Noi Moderati) - per un confronto sui principali temi nell’agenda dell’Esecutivo. In apertura dell’incontro, Tajani ha riferito sull’evoluzione della situazione nel conflitto USA-Iran e sull’azione degli Houthi nel Mar Rosso. Il secondo tema all’ordine del giorno ha riguardato la cifra di 14 miliardi di euro resi disponibili dall’Ue per affrontare la questione del caro energia. Un focus particolare è stato dedicato all’estensione della National Escape Clause ovvero la clausola di salvaguardia anche alle spese per difesa, sicurezza ed energia, una decisione che sarà eventualmente applicata solo una volta terminato l’iter parlamentare di approvazione.

Il comunicato del Governo