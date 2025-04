Vertice di Parigi sulla pace e la sicurezza dell’Ucraina, la posizione italiana

“Continuare a lavorare con gli Stati Uniti per fermare il conflitto e raggiungere una pace che assicuri la sovranità e la sicurezza dell’Ucraina” questo uno dei pensieri esposti dal Premier Meloni nel corso del vertice del 27 marzo a Parigi sulla pace e la sicurezza dell’Ucraina. Il summit, organizzato dal Presidente francese Macron, ha permesso ai leader europei di ribadire l’obiettivo condiviso di mettere l’Ucraina nella condizione di raggiungere una pace solida e duratura, le cui basi, secondo il Capo del Governo italiano sono da trovare nel contesto euroatlantico, anche sulla base di un modello ispirato all’art. 5 del Trattato di Washington. Un’ipotesi su cui Macron ha sollevato l’opportunità di un approfondimento tecnico. Nel corso del vertice i leader hanno discusso l’importanza di attuare e monitorare in maniera efficace il cessate il fuoco su cui si sta facendo spazio un possibile ruolo delle Nazioni Unite. Giorgia Meloni ha anche sottolineato il fatto che al momento sarebbe fondamentale raggiungere almeno un cessate il fuoco parziale che comprenda le infrastrutture civile come scuole e ospedali, primo passo verso la completa fine delle ostilità.

Link al comunicato del Governo.