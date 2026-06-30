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Vertice Italia-Francia: focus su difesa, energia e spazio

30 giugno 2026 | 17.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza del vertice intergovernativo Italia-Francia svoltosi la scorsa settimana ad Antibes, definendolo un momento particolarmente significativo per le relazioni tra i due Paesi. Ha inoltre ribadito la valenza strategica del partenariato tra Italia e Francia, sottolineando come la collaborazione tra i due Paesi sia considerata essenziale per il futuro dell’Europa. In tale contesto, ha richiamato l’importanza delle intese sottoscritte nel corso del vertice nei settori della difesa, dello spazio, dell’innovazione e delle infrastrutture, evidenziando la comune volontà di rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale. Sul piano europeo e internazionale, il Presidente del Consiglio ha posto l’accento sulla collaborazione nella gestione dei flussi migratori, sul sostegno alla politica di coesione e alla politica agricola comune nel prossimo bilancio dell’Unione europea. Insieme al Presidente francese Emmanuel Macron, ha inoltre confermato l’impegno condiviso per la sicurezza nel Mediterraneo e in Medio Oriente, con particolare attenzione alla situazione in Libano e alla tutela della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, oltre a ribadire il sostegno all’Ucraina e l’auspicio di una pace giusta e duratura, anche attraverso un ruolo più incisivo dell’Europa nei negoziati. In conclusione, il Presidente del Consiglio ha evidenziato come Italia e Francia rappresentino due attori fondamentali per la costruzione di un’Europa capace di affrontare le principali sfide del nostro tempo.

Il comunicato del Governo

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Tag
difesa energia spazio cooperazione bilaterale gestione dei flussi migratori politica di coesione
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