"Vi ringrazio per il vostro lavoro", gli auguri di Natale del comandante generale Luongo a tutti i carabinieri - Video

Auguri per le festività da parte del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, gen. c.a., Salvatore Luongo, a tutti coloro che sostengono l'Arma con affetto e a tutti i carabinieri d'Italia che, in questi giorni, garantiscono la sicurezza. "A voi che sostenete l’Arma con il vostro affetto, gli auguri del comandante generale, gen. c.a. Salvatore Luongo, e di tutti i carabinieri", si legge in un post pubblicato sul profilo Instagram dell'Arma dei Carabinieri.

Insieme al post anche un video con il comandante generale e i carabinieri in servizio: "Anche stasera, nonostante il periodo festivo, siamo qui a presidiare, a fare in modo che le comunità che ci vengono affidate siano sempre più sicure - sottolinea il comandante - Io vi ringrazio per il vostro lavoro, che è molto prezioso, e vi ringrazio per quello che fate. Vi auguro un buon Natale e fate in modo che il vostro servizio renda questa città più serena e più sicura".

"Vogliamo fare gli auguri a tutti i carabinieri d'Italia che, in questi giorni, garantiscono sicurezza ai cittadini e a tutta la comunità - conclude - E voglio rivolgere anche un augurio di cuore a tutti quelli che ci sostengono e ci apprezzano, a quei cittadini che vedono l'Arma come un baluardo di sicurezza e un punto di riferimento per ogni necessità. Tanti cari auguri a tutti voi".