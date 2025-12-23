circle x black
Cerca nel sito
 

"Vi ringrazio per il vostro lavoro", gli auguri di Natale del comandante generale Luongo a tutti i carabinieri - Video

23 dicembre 2025 | 13.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Auguri per le festività da parte del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, gen. c.a., Salvatore Luongo, a tutti coloro che sostengono l'Arma con affetto e a tutti i carabinieri d'Italia che, in questi giorni, garantiscono la sicurezza. "A voi che sostenete l’Arma con il vostro affetto, gli auguri del comandante generale, gen. c.a. Salvatore Luongo, e di tutti i carabinieri", si legge in un post pubblicato sul profilo Instagram dell'Arma dei Carabinieri.

Insieme al post anche un video con il comandante generale e i carabinieri in servizio: "Anche stasera, nonostante il periodo festivo, siamo qui a presidiare, a fare in modo che le comunità che ci vengono affidate siano sempre più sicure - sottolinea il comandante - Io vi ringrazio per il vostro lavoro, che è molto prezioso, e vi ringrazio per quello che fate. Vi auguro un buon Natale e fate in modo che il vostro servizio renda questa città più serena e più sicura".

"Vogliamo fare gli auguri a tutti i carabinieri d'Italia che, in questi giorni, garantiscono sicurezza ai cittadini e a tutta la comunità - conclude - E voglio rivolgere anche un augurio di cuore a tutti quelli che ci sostengono e ci apprezzano, a quei cittadini che vedono l'Arma come un baluardo di sicurezza e un punto di riferimento per ogni necessità. Tanti cari auguri a tutti voi".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
carabinieri Luongo Arma cronaca news
Vedi anche
Manovra, la protesta dell'opposizione in Senato: cartelli e opuscoli in Aula - Video
Signorini denuncia Corona, l'arrivo dell'ex re dei paparazzi in procura - Video
News to go
Viminale: "Massima attenzione a sicurezza di eventi e mercatini nelle festività natalizie"
News to go
Natale da record per il settore aereo
Milano-Cortina, Brignone: "Non so cosa riuscirò a fare, ce la sto mettendo tutta" - Video
News to go
Natale 2025, il 41% preferisce regali "fisici": i dati
News to go
Disturbo cognitivo lieve: il 10% evolve in demenza in due anni
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video
News to go
Milioni di italiani in partenza tra Natale e Befana
News to go
TikTok firma l'accordo per la vendita dell'attività in Usa


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza