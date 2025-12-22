Via libera anche del Senato al Dl Anticipi

Pochi giorni dopo l’approvazione dell’Aula della Camera, arriva l’ok anche dal Senato al Decreto-legge Anticipi (Dl 156/2025). Il decreto che anticipa alcune misure economiche e finanziarie della Legge di Bilancio, interviene su più fronti, tra i quali: il rifinanziamento delle infrastrutture ferroviarie, con nuove risorse destinate a Rete Ferroviaria Italiana per accelerare i cantieri e garantire la manutenzione della rete; il Fondo di garanzia per la prima casa viene potenziato con oltre 75 milioni di euro, per facilitare l’accesso al mutuo soprattutto ai giovani e alle fasce più fragili; lo stanziamento di ulteriori fondi per la digitalizzazione delle imprese; l’aumento del numero di borse di specializzazione per professionisti non medici, come veterinari, psicologi e biologi; per le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 vengono previste risorse aggiuntive per infrastrutture e servizi. In fase di dichiarazione di voto, sono intervenuti alcuni Senatori, tra cui Fregolent (IV) che nel criticare il decreto approvato ha evidenziato in particolare il pasticcio generato sul tema dei test per l’ingresso alla facoltà di Medicina ed ha contestato le nuove proroghe e risorse introdotte per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina. Particolarmente negativo anche il giudizio del Sen. Magni (AVS) specie per l’assenza, a suo dire, di una visione organica e, in tema di sanità, il fatto che il nuovo piano regionale aumenta i posti letto privati e diminuisce quelli pubblici. Di tenore simile l’intervento della Sen. Lorenzin (PD,) particolarmente critica per l’assenza di misure concrete per contrastare la fuga dei giovani e la crisi demografica. Al contrario, il Sen. Trevisi (FI) elogia misure come il Fondo di garanzia per la prima casa, mentre il Sen. Salvitti (NM) afferma che il provvedimento agisce secondo una visione unitaria e cita importanti interventi strutturali, quali 1,8 miliardi di euro per la manutenzione straordinaria di Ferrovie dello Stato.

La scheda del provvedimento