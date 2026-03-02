Via libera definitivo al Decreto Milleproroghe

La settimana appena conclusa ha segnato l’ultima fase dell’iter parlamentare del Decreto Milleproroghe (DL 200/2025), esaminato in tempi record prima dalla Camera e poi dal Senato. Alla Camera il provvedimento è stato approvato in prima lettura con 154 voti favorevoli, 64 contrari e 4 astenuti, dopo che il Governo aveva posto la questione di fiducia sul testo. Nel corso dell’esame parlamentare sono state introdotte anche diverse modifiche volte a migliorare il testo. Tra le principali misure previste figurano la sospensione per tutto il 2026 dell’aggiornamento delle sanzioni del Codice della strada, la proroga fino al 31 dicembre 2026 dell’operatività del fondo destinato alle piccole e medie imprese e il rinvio di ulteriori dodici mesi dell’istruttoria necessaria alla definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep). Viene inoltre confermato l’allungamento dello scudo penale per i medici, che continueranno a essere punibili per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose solo in caso di colpa grave. Tra le altre novità rientrano lo slittamento al 2027 dell’obbligo di assicurazione per i soggetti che gestiscono risorse pubbliche, la possibilità per i medici di rimanere in servizio fino a 72 anni e la conferma del bonus giovani per le assunzioni, seppur con un contributo ridotto al 70%. Una volta approvato dalla Camera, il decreto è stato trasmesso al Senato per la seconda e ultima lettura. L’Aula di Palazzo Madama ha infatti dato il via libera definitivo al provvedimento con 98 voti favorevoli e 54 contrari.

