Un tè con le farfalle nel cuore di Roma

Il gesto più contemplativo della giornata, quello di prendere il the, unito alla possibilità di ammirare la bellezza e la leggiadria della farfalla in volo. E’ possibile nel cuore di Roma, a due passi da Villa Borghese, nella mostra ‘Un tè con le farfalle’. Fino al 2 aprile, negli spazi di Via Tirso, un ecosistema appositamente creato per far vivere oltre 150 specie di farfalle tropicali non ammirabili nel nostro paese, osservandone tutto il ciclo vitale, mentre si sorseggia un buon the.