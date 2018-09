Ecco il primo turista spaziale

Sarà il miliardario giapponese Yusaku Maezawa a volare nello Spazio per una settimana a bordo del Big Falcon Spaceship. Il viaggio è previsto per il 2023 e Maezawa non sarà da solo ma sarà accompagnato da una compagnia di artisti. Un massimo di otto persone scelte tra pittori, scultori, architetti e stilisti, che avranno l’opportunità di vedere la Luna così da vicino come solo una manciata di persone hanno potuto fare prima, e mai nessuno dopo il 1972. Maezawa, che postato questo video, e' il fondatore e Ceo del colosso asiatico dell’e-commerce Zozo. "Non sarà una passeggiata nel parco" - dice Elon Musk, fondatore di Tesla e Spece X - lodando il coraggio del giapponese e ricordando che comunque la missione comporta dei rischi. "Quando ci si spinge oltre i limiti, non c’è mai la sicurezza assoluta", afferma. Per questo motivo come precauzione a bordo ci saranno anche una scorta di carburante, pezzi di ricambio e cibo e acqua extra. (Video Courtesy Space X - #dearMoon by Yusaku Maezawa)