Roma, scontro con furgone: muore centauro

(Fotogramma)

Un motociclista di 45 anni è morto, ieri sera verso le 23, in un incidente stradale avvenuto in piazza della Radio, dal lato di via Pacinotti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale dell'XI gruppo. L'incidente è avvenuto tra la moto e un furgoncino: il 45enne è stato soccorso e trasportato al San Camillo ma per lui non c'è stato nulla da fare. La salma è stata poi trasferita al Gemelli. Il conducente del furgone è stato sottoposto agli accertamenti di rito.