Cadavere su binari, treni sospesi tra Napoli e Casoria

(FOTOGRAMMA)

Il traffico ferroviario fra Napoli e Casoria, sulla linea Roma–Napoli via Formia, è stato sospeso alle 17:10, in direzione Casoria, per il ritrovamento di un cadavere sui binari. Lo fa sapere Rfi spiegando che è in corso la riprogrammazione del servizio ferroviario. Sul posto l’autorità giudiziaria per i rilievi di rito.