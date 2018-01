Investita da metro a Roma, forse spinta

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Potrebbe essere stata spinta, non è chiaro se intenzionalmente o nella calca, la donna di origine straniera, rimasta gravemente ferita, dopo essere finita sui binari della metropolitana della linea B, alla stazione Eur Fermi di Roma, al passaggio della metro. E' quanto sarebbe emerso dalle prime testimonianze raccolte sul luogo dagli investigatori. Al momento sembra esclusa l'ipotesi di un tentativo di suicidio. Sul posto sono intervenuti sia la polizia che i vigili del fuoco. Per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti stanno analizzando i filmati delle videocamere. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata all'ospedale San Camillo in codice rosso, dove la stanno operando. A quanto apprende l'Adnkronos Salute la donna, che ha avuto il braccio sinistro amputato dal treno, è ora sotto i ferri.

Per quanto riguarda la ripresa della circolazione dei treni bisognerà aspettare. Il servizio della metropolitana è interrotto nella tratta tra Eur Magliana e Laurentina ed è stato attivato un servizio con bus sostitutivi. Sono in corso le indagini per chiarire le cause dell'incidente.