Bruno Peres si schianta in Lamborghini

(Afp)

Incidente per il giocatore della Roma Bruno Peres che ha perso il controllo della sua auto in via delle Terme di Caracalla, in pieno centro a Roma. Sul posto è intervenuta la polizia locale del I Gruppo. Per cause in corso di accertamento, il calciatore giallorosso, al volante di una Lamborghini, è finito fuori strada stamattina intorno alle 5.30. Nell'incidente, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Peres è rimasto illeso.