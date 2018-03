Prende a sprangate la sorella

(Fotogramma)

Un uomo di 55 anni ha colpito in testa la sorella, di 58 anni, con una spranga. E' accaduto al culmine di una lite a Cupramarittima (Ascoli Piceno). Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La donna, gravemente ferita, è stata trasportata con l'eliambulanza in ospedale ad Ancona e ora si trova in prognosi riservata. L'uomo è in arresto.