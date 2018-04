Sigfrido Ranucci (Fotogramma)

Minacce a 'Report' e al suo conduttore Sigfrido Ranucci sono state postate sulla pagina Facebook del programma di Rai3. Nel post si attacca Ranucci per la sua intervista a Stefano Vaj, consigliere nazionale dell'Associazione Italiana Transumanisti.

"Sigfrido Ranucci - si legge - con l’intervista a Stefano Vaj mandata in onda da Report hai segnato la tua condanna, maledirai il giorno in cui hai mandato in onda quella intervista te lo giuro su ciò che ho più caro. Fosse l'ultima cosa che faccio nella mia vita la tua carriera è finita". E ancora: "Potevi presentare il transumanesimo in mille modi diversi, hai scelto il peggiore, quello che ti ha condannato e non ti servirà andare a leccare a qualche deretano sei finito…".

La Rai esprime "massima solidarietà al giornalista e alla redazione del programma a seguito delle "gravi minacce" arrivate dopo la puntata di ieri sera e "si muoverà in tutte le sedi opportune a loro tutela". L'azienda "ribadisce che il lavoro di inchiesta di 'Report' appartiene pienamente allo spirito e alla missione del servizio pubblico, che è e sarà sempre dalla parte della libertà di informazione".

Fnsi e Usigrai, esprimendo "piena solidarietà" alla redazione di 'Report' e a Ranucci, assicurano: "Saremo al loro fianco per tutelarli in tutte le sedi necessarie". "Nessuna intimidazione - sottolineano ci farà fare un passo indietro dal nostro impegno per la libertà di informazione. I vigliacchi che si nascondono dietro a uno schermo e una tastiera non ci fanno paura". "Questo episodio - aggiungono - conferma l'urgenza di norme a tutela dell'art.21 della Costituzione e del diritto dei cittadini a essere informati".