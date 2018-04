"Mi hai rovinato", poi gli spara e lo uccide

(Fotogramma)

Spari all'interno della Sga di Fleno, in provincia di Brescia, azienda che si occupa di commercio di veicoli industriali. Secondo una prima ricostruzione, un uomo armato ha varcato l'ingresso di un capannone, ha urlato "Mi hai rovinato" e ha sparato più colpi. Il bilancio parla di una vittima e di un ferito, sarebbero entrambi dipendenti dell'azienda.

Tutto è accaduto poco prima delle 11 in via Luigi Galvani. La vittima è morta sul colpo, secondo le prime informazioni, mentre l'uomo ferito è stato trasportato in ospedale ma al momento non sono note le sue condizioni. L'uomo armato si è allontanato in auto, la targa sarebbe già stata identificata dai carabinieri di Brescia che indagano sull'omicidio.