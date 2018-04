Papa saluta i pellegrini arrivati con tre lama

(Afp)

Papa Francesco, prima di dare inizio all'udienza generale in piazza San Pietro, ha salutato i tre altoatesini che hanno percorso 670 chilometri in 49 giorni in compagnia dei loro lama - Buffon, Shaquiri e Tiento - per incontrare il Pontefice.

Protagonisti del curioso pellegrinaggio, tre amici che il 20 febbraio scorso, partendo da un paesino nel cuore dell'Alto Adige, Renon, hanno macinato chilometri con i loro lama per arrivare a Roma.

Walter Mair, Thomas Burger e Thomas Mohr - un allevatore di lama e alpaca, un avvocato di Monaco di Baviera, un manager in periodo sabbatico - hanno ripercorso un lungo tratto della via Romea Germanica, antica strada simbolo della cristianità che si snoda lungo la Germania, l'Austria e l'Italia, terminando nel cuore di Roma.

Tre lama nel centro di Roma